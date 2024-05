Nexi chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi in crescita del 6% a 781,6 milioni di euro. Nei primi tre mesi, il gruppo ha registrato un EBITDA anche qui in crescita del 8,6% su base annuale a 361 milioni di euro si legge nella nota della società. Il margine EBITDA è stato al 46%, in aumento di 112 punti base rispetto al primo trimestre del 2033, grazie all’accelerazione delle efficienze e delle sinergie di costo derivanti dall’integrazione del Gruppo. Il titolo sale in borsa (+5,5%) a 6,032 euro per azione in seguito alla pubblicazione dei conti.

Nexi, indebitamento in calo

Nel primo trimestre 2024, i costi totali sono stati pari a €419,9 milioni, con una crescita del 3,8% a/a principalmente a causa della leva operativa e a sinergie ed efficienze, nonché ad alcuni effetti di fase, nonostante la crescita dei volumi e del business e le pressioni inflazionistiche.

L’indebitamento finanziario netto è sceso a 5.035 milioni di euro, mentre il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA è diminuito a 2,8x. La scadenza media ponderata del debito è di ~2,8 anni con un costo medio del debito al lordo delle imposte, stabile rispetto all’anno fiscale 23, di circa il 2,86%.

Con riferimento ai ~ € 1,3 miliardi di debito in scadenza 2024-2025, Nexi conferma il piano di rimborsarlo interamente con la cassa esistente; in particolare ad aprile 2024 sono già stati rimborsati ~ € 220 milioni.

Guidance 2024 confermata

Per il 2024, “alla luce di un persistente scenario macroeconomico complesso”, si legge nella nota diffusa dalla società, Nexi conferma la guidance 2024, con ricavi in crescita mid-single digit su anno, Ebitda in crescita mid-to-high single digit su anno, con una margin expansion di oltre 100 punti base, un excess cash generation di oltre 700 milioni di euro. Inoltre, il gruppo conferma la leva finanziaria netta in diminuzione al di sotto di 2,9x l’Ebitda, incluse le operazioni di M&A già annunciate e gli effetti del programma di riacquisto azioni proprie (circa 2,6x su base organica).

“Reputiamo che il 1Q24 dia maggiore visibilità alla guidance FY24, considerando soprattutto la generazione di cassa sopra le aspettative”, scrivono in un report gli analisti di Equita.

Buyback da 500 milioni

L’azienda ha inoltre annunciato l’avvio del programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) per un importo massimo di 500 milioni di euro, da completare entro il 31 ottobre 2025. Il buyback, si legge in una nota, sarà per un numero massimo di azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di Nexi, incluse le azioni proprie già in portafoglio. In esecuzione della delibera dell’assemblea dello scorso 30 aprile, le azioni saranno annullate con l’esclusione di quelle necessarie a soddisfare i piani di incentivazione a lungo termine.