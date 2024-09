Piazza Affari: Ftse Mib cade subito giù infettato da Wall Street. C’è anche alert petrolio. E occhio alle banche

Il tonfo di Wall Street non poteva non infettare Piazza Affari, che vede l’indice benchmark Ftse Mib capitolare subito di oltre l’1% nei primi minuti della giornata di contrattazioni, fino a -1,4%.

Osservate speciali oggi a Piazza Affari saranno sicuramente le banche, dopo la notizia relativa alla decisione del governo di Berlino di vendere la quota residua detenuta in Commerzbank, pari al 16,49%.

Berlino non ha dato tuttavia informazioni né sul modo nè su quanta parte della quota intende smobilizzare.

Piazza Affari: Stm paga fattore Nvidia. Giù le banche

Sul Ftse Mib di Piazza Affari si mettono in evidenza i ribassi soprattutto di Stm-StMicroelectronics, titolo del gruppo italo-francese produttore di semiconduttori, direttamente interessato dunque dal contagio che ha affossato Nvidia.

Giù anche Stellantis e FinecoBank.

Sono solo tre i titoli in territorio positivo sul Ftse Mib: si tratta di Saipem, Nexi, Telecom Italia.

Tra le banche, da segnalare come la notizia relativa alla decisione del governo di Berlino di avviare la vendita delle azioni di Commerzbank che detiene ancora non scatena alcun entusiasmo legato al possibile risiko su cui il comparto ha tanto scommesso – guardando in realtà più alle voglie di convolare a nozze di Mps-Monte dei Paschi di Siena – in più di una occasione.

Il titolo UniCredit è sotto pressione, così come anche Intesa SanPaolo. Giù sul Ftse Mib di Piazza Affari anche Mps-Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM e Bper.

Vittime illustri di Wall Street borsa Tokyo e borsa Taiwan

Male anche le altre borse europee così come l’azionario globale, in cui spiccano tra le vittime illustri la borsa di Tokyo e la borsa di Taiwan.

Sotto il fuoco dei sell si confermano le azioni tecnologiche, che pagano la raffica di sell che ha messo in ginocchio l’azionario Usa.

In particolare, l’indice della borsa di Taiwan, il Taiwan Weighted Index, è crollato nei minimi di seduta fino a oltre il 5%, zavorrato dai sell che si sono abbattuti sui titoli chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e Hon Hai Precision Industry, per poi limitare il danno a un tonfo di oltre il 4%.

In caduta di oltre il 4% anche l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, dove a essere bombardati da una valanga di smobilizzi sono state le azioni di Renesas Electronics, di Tokyo Electron e di Advantest.

Non è sfuggita ai sell la holding Softbank Group, a cui fa capo il colosso della multinazionale britannica Arm, nota per progettare CPU per Nvidia.

Proprio Nvidia, la Big Tech Usa campionessa dei Magnifici 7 a Wall Street, è stata tra i titoli che, nella prima sessione di ieri per la borsa Usa, sono stati travolti in misura maggiore dalla valanga di smobilizzi:

le azioni del colosso americano, noto per la grande scommessa lanciata sul business dell’AI (artificial intelligence, intelligenza artificiale) con la produzione di chip ad hoc, sono crollate ieri di quasi il 10%, trascinando al ribasso l’intero comparto, come ha dimostrato il trend del VanEck Semiconductor ETF (SMH), scivolato del 7% circa.

In Asia le vendite non hanno risparmiato i titoli quotati alla borsa di Seoul dei fornitori di Nvidia, Samsung Electronics e SK Hynix.

Occhio anche al petrolio, reduce dai forti crolli della vigilia.

Nella sessione di ieri il contratto WTI con scadenza a ottobre ha perso a New York il 4,36%, scivolando a quota $70,34 al barile, portando il trend da inizio anno a un calo pari a -1,8%.

Tonfo anche per il contratto Brent con scadenza a novembre, crollato del 4,86% a $73.75 al barile.

Dall’inizio dell’anno, il Brent ha segnato una flessione pari a -4,3%.

A zavorrare le quotazioni del petrolio, sia la possibilità di un aumento dell’offerta da parte dell’Opec+ che la possibilità che la produzione in Libia venga ripristinata:

giorni fa il governo di Benghazi guidato da Khalifa Haftar – che controlla la Libia orientale – aveva annunciato la decisione di bloccare la produzione e le esportazioni di petrolio, a causa di una disputa con il governo di Tripoli su chi avrebbe dovuto guidare la banca centrale del paese.

Sui prezzi del petrolio, che hanno continuato a perdere terreno nelle contrattazioni delle borse asiatiche, pesano anche i timori che, nel corso dell’imminente riunione l’Opec+ , l’organizzazione che include paesi Opec come l’Arabia Saudita e paesi non Opec come la Russia, decida di aumentare la produzione in un mercato, come lo ha definito Joshua Young, fondatore della società di investimenti di petrolio e gas Bison Interests, interpellato dalla CNBC, caratterizzato già da un eccesso di offerta.

