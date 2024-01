Deutsche Bank-Commerzbank: tornano voci M&A. E UniCredit?

Deutsche Bank e Commerzbank: tornano le voci di un matrimonio tra le due banche tedesche, dopo il flop delle trattative avviate dai due pesi massimi del sistema bancario made in Germany. E’ quanto riporta un articolo di Reuters, aggiungendo che l’ipotesi di M&A sarebbe stata rinfocolata dalla necessità di Berlino di rafforzare le casse dello Stato, non in difficoltà come quelle dell’Italia ma comunque alle prese, anche in questo caso, con l’ansia del debito. Tanto che si era parlato nelle ultime settimane anche della possibilità di sospendere la regola del freno al debito.

Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, pur non indicando la possibilità di procedere a un’imminente vendita della partecipazione che lo Stato detiene nel capitale di Commerzbank, rimarrebbe aperto all’opzione di smobilizzo della quota da parte dello Stato tedesco.

Secondo alcune fonti, inoltre, una eventuale operazione di fusione tra le due banche tedesche permetterebbe al colosso Deutsche Bank di non dipendere in modo eccessivo dalla imprevedibilità della divisione di investment banking, blindando la propria stabilità di lungo termine.

In tutto questo i fari in Italia sono puntati sul risiko tra le banche italiane, che ancora non c’è, con un occhio rivolto a UniCredit, la banca guidata dal ceo Andrea Orcel che, secondo alcune indiscrezioni precedenti all’esplosione della guerra in Ucraina del 24 febbraio 2022, sarebbe stata interessata a convolare a nozze con Commerzbank.

LEGGI ANCHE

Unicredit pronta a fusione con Commerzbank, il FT rivela le manovre di inizio 2022. Ma guerra Ucraina ha bloccato i piani di Orcel

Ma Deutsche Bank non starebbe considerando solo l’opzione Commerzbank. Una possibile preda potrebbe essere anche Abn Amro, titolo protagonisti oggi alla borsa di Amsterdam, senza tuttavia scatti importanti.

Nessun commento è stato rilasciato da Deutsche Bank e ABN Amro. Detto questo, Reuters ha ricordato che, proprio nel mese di novembre, il governo olandese aveva comunicato l’intenzione di vendere parte delle azioni detenuteazioni detenute in ABN Amro, riducendo la sua partecipazione al 40% circa. Al momento, l’Olanda detiene una quota nel capitale di ABN Amro, una delle tre banche più importanti in Olanda, pari al 49,5%, dopo averla portata al di sotto del 50% all’inizio dello scorso anno.

Lo Stato è entrato nel capitale del gruppo attraverso il bailout lanciato durante la crisi finanziaria globale del 2008, che ha portato diversi governi a iniettare fondi statali negli istituti di credito, al fine di blindare i sistemi finanziari dei paesi relativi.

“Europe’s bailed-out banks finally get sold a decade after crisis: così scriveva Bloomberg commentando l’annuncio arrivato dall’Olanda, ovvero: “Le banche salvate con il bail out verranno finalmente vendute dopo dieci anni successivi alla crisi”, facendo riferimento proprio ad ABN Amro, ma anche ai casi di altre banche che sono state tenute in vita in tutti questi anni grazie ai soldi dei contribuenti. Un riferimento è stato fatto anche al caso di Mps-Monte dei Paschi di Siena che, salvata dallo Stato italiano nel 2017, con una operazione di ricapitalizzazione precauzionale, che ha fatto del MEF (Tesoro) il principale azionista, con una quota di maggioranza del 64% circa. Quota di maggioranza che è finalmente scesa alla fine del 2023, con la grande mossa lanciata dal governo Melonila grande mossa lanciata dal governo Meloni sulla scia del doppio regalo di Moody’s, con cui la partecipazione dello Stato in Mps è scesa dal 64,23% al 39,23%.

Tornando al caso della Germania, Deutsche Bank starebbe dunque tornando sui propri passi, meditando nozze con Commerzbank oppure con ABN Amro. Va ricordato che, per ora, il colosso bancario numero uno in Germania non ha dato alcun mandato a nessun potenziale advisor per esplorare l’opzione di M&A con un’altra banca. Va anche detto che, all’inizio di gennaio, è arrivata la notizia relativa alla nomina di Deusche Bank di un ex dealmaker di Citigroup, Alison Harding-Jones, per la posizione di nuovo responsabile globale di fusioni e acquisizioni. Harding-Jones aveva precedentemente guidato il team M&A di Citigroup in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Stando a quanto ha riportato stamattina un articolo di Bloomberg al momento le capitalizzazioni di Deutsche Bank e di Commerzbank oscillano rispettivamente attorno a €25 miliardi e a €14 miliardi:

“Tuttavia, una fusione non sarebbe priva di ostacoli – si legge nell’articolo – Tra questi, la bassa valutazione di Deutsche Bank, la potenziale svalutazione dei suoi asset e la possibilità di tagli alla forza lavoro”. Vero è che il presidente di Deutsche Bank Alexander Wynaendts si è mostrato favorevole in precedenza alla prospettiva di una operazione di M&A. Tuttavia, “gli analisti ritengono che una transazione significativa sia improbabile nel breve termine, a causa della presenza di diversi ostacoli”.

Per quanto riguarda il dossier UniCredit-Commerzbank, non sarebbe esagerato parlare di una vera e propria saga. Sono anni che girano voci su un M&A tra la banca italiana e il gruppo tedesco, così come sono anni che si parla di un matrimonio di Commerzbank con la rivale di casa Deutsche Bank.

LEGGI ANCHE

Voci di fusione tra UniCredit e Commerzbank. Governo Berlino già contattato

Di un M&A tra UniCredit e Commerzbank si parlava già nel 2017, quando il ceo di Piazza Gae Aulenti era Jean-Pierre Mustier.

Nello stesso anno, la mossa del fondo Cerberus aveva attivato anche le voci di una fusione fatta in casa, ovvero di una intesa tra le due banche tedesche.

Fusione Deutsche Bank-Commerzbank? Investimento Cerberus accende la scommessa

Il balletto delle indiscrezioni si è ripetuto anche negli anni successivie nel 2019 era stato lo stesso leader della Lega Matteo Salvini, nelle vesti di vicepremier e di ministro dell’Interno del governo Conte a guardare con interesse alla possibilità di nozze tra UniCredit e Commerzbank. Fino ad arrivare alla rilevazione del Financial Times che, nel maggio del 2022, riportava rumor secondo cui all’inizio dell’anno l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, aveva pianificato discussioni informali con il suo omologo di Commerzbank, Manfred Knof, su una potenziale combinazione della controllata tedesca HypoVereinsbank con la seconda banca tedesca. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia aveva fatto poi saltare i piani di Orcel, che si ritrovava a gestire la patata bollente dell’esposizione di Piazza Gae Aulenti verso Mosca.

(in fase di scrittura)