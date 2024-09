A Wall Street riesplode incubo recessione. Dow Jones -600 punti, Nasdaq -3%. KO titolo Nvidia e questo ETF

Wall Street ha iniziato il mese di settembre attaccata da una raffica di sell off, che hanno portato il Dow Jones, nei minimi intraday, a capitolare di 600 punti, lo S&P 500 a scivolare dell’1,8% e il Nasdaq Composite a segnare un calo fino a -3,1%.

Le vendite hanno preso di mira in particolare i titoli hi-tech, portando il Nasdaq a registrare la perdita peggiore dagli smobilizzi scatenati del 5 agosto scorso.

In evidenza il tonfo del titolo AI Nvidia, crollato di oltre l’8%.

Male in generale l’ETF che replica i titoli chip, ovvero il VanEck Semiconductor ETF (SMH), che scivola di oltre il 6%, zavorrato dai sell che, oltre a Nvidia, colpiscono anche Intel, KLA, Micron Technology e Teradyne. Per l’ETF la perdita di oggi si conferma così la peggiore dal 2 agosto scorso.

A scatenare il sentiment negativo è stata in particolare la pubblicazione di due dati macro Usa, entrambi relativi all’attività manifatturiera degli Stati Uniti:

in particolare l’Ism manifatturiero è salito ad agosto a 47,2 punti dai 46,8 punti di luglio, facendo tuttavia peggio dei 47,5 attesi dal consensus degli analisti, confermando il peggioramento della fase di contrazione, in quanto inferiore ai 50 punti, soglia di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra) dell’attività economica.

Occhio alla componente dei nuovi ordini, capitolata ad agosto a 44,6 punti rispetto ai 47,4 punti, al minimo dal maggio del 2023.

Reso noto anche l’indice PMI manifatturiero stilato da S&P Global, rivisto al ribasso a 47.9 rispetto ai 48 punti della lettura preliminare. Wall Street ha prezzato la prospettiva di un peggioramento dell’economia più significativo di quanto previsto: lo stesso timore è stato manifestato dal mercato dei Treasury Usa, dove i rendimenti dei titoli di stato americani a 10 anni hanno ceduto durante la sessione 5 punti base, scendendo al 3,86%.

Nel commentare il trend di Wall Street, interpellato dalla CNBC Larry Tentarelli, responsabile strategist dell’analisi tecnica di Blue Chip Trend Report ha fatto notare che “in questo momento il mercato sembra molto reattivo a qualsiasi dato arrivi”. Praticamente, “siamo diventati molto dipendenti dai dati”. Un attenti all’azionario Usa è arrivato intanto dallo strategist Tom Lee che, intervistato in occasione della trasmissione “Squawk Box” della CNBC, ha detto che, con l’azionario che, a suo avviso, farà fronte a episodi di turbolenze nell’arco delle prossime otto settimane, Wall Street potrebbe soffrire una ritirata tra il 7% e il 10%. “Credo che gli investitori dovrebbero propendere per la cautela nelle prossime otto settimane – ha detto Lee – I mercati sono saliti in sette di otto mesi nel corso di questo anno. Dunque, sappiamo che questo è un mercato incredibilmente forte. Ma stiamo per assistere ai tagli (dei tassi) di settembre, e abbiamo le elezioni (Usa), fattori che innervosiranno” i trader.

Settembre non è inoltre certo il mese noto per i buy che si affollano su Wall Street, tutt’altro. Bespoke Investment Group ha ricordato che, su base mediana, negli ultimi 20 anni lo S&P 500 ha perso lo 0,14% nella seduta successiva alla festività del Labor Day (che viene celebrata di solito agli inizi di settembre). In più, l’ultima volta che il listino benchmark di Wall Street ha riportato un rialzo durante la prima sessione di settembre è stato nel 2017, ovvero sette anni fa. In generale, dai dati di FactSet emerge che, nel corso dell’ultimo decennio, lo S&P 500 ha perso in media a settembre più del 2%.

Quella di oggi è la prima seduta di settembre per la borsa Usa che, nella giornata di ieri lunedì 2 settembre è rimasta chiusa per le festività legate al Labor Day. Wall Street è ripartita dopo i buy del mese di agosto, che hanno visto lo S&P 500 salire per il quarto mese consecutivo e segnare un rialzo nel mese pari a +2,3%. Il Dow Jones e il Nasdaq hanno guadagnato ad agosto rispettivamente l’1,8% e lo 0,7%.

