No MES, la Camera boccia la ratifica. Governo Meloni: ‘nostre banche solide’

No MES: la Camera ha bocciato la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Subito dopo fonti di Palazzo Chigi hanno così espresso la posizione del governo Meloni.

“Il Governo, che si era rimesso al Parlamento, prende atto del voto dell’Aula di Montecitorio sulla scelta di non ratificare la modifica al trattato Mes”.

“La scelta del Parlamento italiano di non procedere alla ratifica può essere l’occasione per avviare una riflessione in sede europea su nuove ed eventuali modifiche al trattato, più utili all’intera Eurozona”, hanno detto ancora le fonti, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Askanews.

Le stesse fonti hanno sottolineato che il nuovo Mes prevede “un’integrazione di relativo interesse e attualità per l’Italia, visto che come elemento principale prevede l’estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà, in un contesto che vede il sistema bancario italiano tra i più solidi in Europa e in Occidente”.

“In ogni caso, il Mes è in piena funzione nella sua configurazione originaria, ossia di sostegno agli Stati membri in difficoltà finanziaria”, hanno detto ancora le fonti di Palazzo Chigi.

I voti a favore della ratifica del MES sono stati 72, quelli contrari 184; 44 gli astenuti 44.

Nell’Aula della Camera si sono espressi a favore della ratifica della riforma del Meccanismo europeo di Stabilità i deputati di Italia Viva (IV), Azione e PD. I voti contrari sono arrivati da Fratelli d’Italia (FdI), dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle (M5S), mentre ad astenersi sono stati i deputati di Forza Italia (FI), Avs e Noi Moderati.

A esultare tra i primi esponenti del governo Meloni il leader della Lega, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, da sempre fermamente contrario alla ratifica della riforma del MES:

“Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere – ha detto Salvini – E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura”.

Il no al MES è stato prontamente commentato anche dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo che, parlando con i giornalisti, si è così espresso:

“Prendiamo atto delle decisione del Parlamento che è sovrano”. Vale la pena di ricordare, così come ha fatto nei giorni scorsi il deputato di Italia Viva Luigi Marattin che, con l’annuncio shock dello scorso 21 giugno, proprio dal Mef di Maurizio Leo guidato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti veniva comunicato che “non si ha notizia che un peggioramento del rischio del MES sia stato evidenziato da altri soggetti quali le agenzie di rating, che hanno invero confermato la più alta valutazione attribuitagli anche dopo la firma degli accordi sulla riforma”.

In quella nota del 21 luglio che aveva palesemente smentito la fondatezza del NO del governo Meloni al MES, era stato fatto notare che, “rispetto alle prospettive degli altri Stati membri azionisti del MES l’attivazione del supporto rappresenterebbe, direttamente, una fonte di remunerazione del capitale versato e, indirettamente, un probabile miglioramento delle condizioni di finanziamento sui mercati”.

Anzi, il Mef aveva blindato il MES al punto da sottolineare che “sulla base dei riscontri ricevuti da analisti e operatori di mercato, è possibile che la riforma del MES, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, porti ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l’Italia”. Insomma, il messaggio era chiaro: con la ratifica del MES, l’Italia non solo non avrebbe subito nessun danno particolare, ma avrebbe visto i suoi titoli di stato, BTP & Co, anche blindati.

Motivo per cui oggi, a seguito del voto alla Camera, l’ex ministro Enzo Amendola (Pd), intervenendo all’Aula in dichiarazione di voto sul MES, ha invitato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a rassegnare le dimissioni, in quanto sbugiardato dal suo stesso governo.

“Un ministro come quello dell’Economia, sbugiardato da quest’aula, sbeffeggiato dal suo leader di partito e dal suo partito, è un ministro degli Affari economici che firma qualcosa che non doveva firmare come qualcuno ha detto, quello che all’Ecofin ha detto ‘noi ratificheremo il Mes’, un ministro come quello che abbiamo, dinanzi a questo voto dovrebbe trarre le conseguenze perché si può essere realisti, difensori dell’interesse nazionale ma la parola in Europa è una, non è una qui e una in Europa. Se si dice ‘no’ si dice ‘no’ qui come in Europa”.

