Inflazione Usa darà ok a taglio tassi Fed? La frase di Powell che lascia sperare VS alert che mette ansia

Il presidente della Fed Jerome Powell, che vuole più dati prima di essere certo del trend discendente dell’inflazione Usa verso il target del 2% e dunque per iniziare a tagliare i tassi, sarà presto accontentato: domani, giovedì 11 luglio, la Federal Reserve e i mercati avranno infatti indicazioni cruciali sul trend dell’inflazione attraverso la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno, tra i parametri più importanti per valutare il trend delle pressioni inflazionistiche. L’indice CPI è atteso dal consensus degli analisti interpellati da Bloomberg in rialzo dello 0,1% su base mensile, rispetto al dato invariato di maggio e in crescita del 3,1% su base annua, in rallentamento rispetto al +3,3% del mese precedente. Su base mensile, il CPI core – ovvero l’indice CPI depurato dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni alimentari ed energetici – è atteso segnare un rialzo dello 0,2%, come a maggio, e salire del 3,4%, così come a maggio.

Così Jerome H. Powell, presidente della Federal Reserve, ha detto ieri in occasione dell’audizione alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti.

“La Commissione – ha detto, riferendosi al Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed – ha affermato di non ritenere appropriata una riduzione del range del target dei tassi sui fed funds fino a quando non avremo maggior fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il target del 2%”. Niente che i mercati non sapessero già, visto che la stessa frase mantra è stata ribadita in diverse occasioni dal timoniere della Fed, così come è stata ribadita anche

C’è stata tuttavia una frase ben precisa che ha consentito allo S&P 500 di incassare un nuovo record per la 36esima volta dall’inizio del 2024, e al Nasdaq di archiviare anch’esso un nuovo massimo storico:

“Nel caso in cui allentassimo la politica troppo tardi o troppo poco, potremmo danneggiare l’attività economica – ha riconosciuto Powell. Vero è che questa frase è stata seguita dal solito attenti. “Se allentassimo la politica troppo o troppo presto, potremmo mettere a repentaglio i progressi compiuti dall’inflazione. Di conseguenza, stiamo bilanciando questi rischi in modo significativo, ed è davvero questa l’essenza di quello su cui stiamo riflettendo in questi giorni”. Un articolo del Wall Street Journalmette in evidenza che, “dopo essere salito fino al 9,1% nel 2022, l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo è attesa smorzaersi al 3,1% nel dato di giugno atteso per la giornata di giovedì. Fattore importante, i prezzi stanno salendo a un ritmo molto contenuto su base mensile, un segnale che l’inflazione sta tornando sotto controllo”.

Va precisato che il presidente della banca centrale Usa, che si è fatta battere dalla Bce di Lagarde nella tabella di marcia dei tagli dei tassi, non ha dato nessuna indicazione sulla data presunta in cui la Fed potrebbe annunciare la sforbiciata (finalmente per molti) del costo del denaro, dopo la raffica di rialzi alzati in modo incessante dal marzo del 2022 fino al luglio del 2023, quando ha lasciato i tassi fermi al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, al record degli ultimi 23 anni.

Non depone a favore delle colombe il fatto che, in occasione del suo ultimo meeting, l’istituzione abbia presentato un dot plot da cui è risultata la prospettiva di un solo taglio dei tassi nel corso del 2024 precedentemente attesi. Quel dot plot ha fatto sorgere infatti tra gli esperti di mercato anche diversi dubbi sulla reale capacità della Bce di Lagarde di continuare a tagliare i tassi. Più volte, è stata infatti la Fed di Jerome Powell e le sue dichiarazioni sul trend futuro dei tassi a dettare legge sui mercati. Interpellato da un senatore, il banchiere centrale ha detto chiaramente nella giornata di ieri che “non invierà alcun segnale sul timing di una qualsiasi azione futura”. I mercati tuttavia, inflazione permettendo, scommettono per ora su una riduzione che dovrebbe essere annunciata nel mese di settembre. Non mancano tuttavia gli avvertimenti dal mondo degli economisti, che inducono i trader alla cautela. L’agenzia Dow Jones Newswires ha per esempio pubblicato alcuni estratti dell’editoriale con cui l’economista e professore emerito di business dell’Università del Maryland Peter Morici ha caldamente invitato il Fomc della Fed a non tagliare i tassi sui fed funds, lanciando un alert sulla reale comprensione dei fondamentali economici Usa da parte della Banca centrale. A suo avviso, infatti, i funzionari della Fed hanno perso il contatto con la realtà: stando a quanto riportato dal sito Forexlive, Morici ha citati tra le ragioni del suo no ai tagli dei tassi il “deficit federale (Usa), che quest’anno salirà al 6,7% del Pil”, sulla scia di molti più stimoli fiscali, che renderanno necessari una politica monetaria più restrittiva per garantire che l’inflazione non torni a salire.

“L’inflazione – ha aggiunto l’esperto – sebbene migliorata, rimane elevata in modo significativo”, a fronte di aspettative sull’inflazione che fanno fatica a essere ancorate al target del 2%, a conferma di come stia diminuendo la fiducia nella capacità della Fed di riuscire a smorzare l’inflazione in modo adeguato o che sia la politica monetaria che fiscale siano preparate a fare quanto è necessario” per ridurla. Non solo: il professore ha avvertito che “le battaglie contro l’inflazione del passato hanno indicato che se la Fed abbassasse i tassi prima di centrare il suo target del 2%, l’inflazione tornerebbe ad accelerare il passo, e le aspettative sull’inflazione aumenterebbero in modo ulteriore”. Non è dunque ‘solo’ l’Fmi a mettere in guardia la Fed di Powell.