GameStop: nuovi post di Roaring Kitty scatenano buy sul titolo

Balzo delle azioni GameStop nel pre-market di Wall Street. Dopo aver chiuso la seduta di venerdì a 23,14 dollari, il titolo sale del 68% nelle negoziazioni che precedono la campanella, portandosi oltre i 39 dollari, dopo aver più che raddoppiato momentaneamente il proprio valore a oltre 47 dollari. A scatenare questa reazione è stato ancora una volta Keith Gill, il trader noto anche come “Roaring Kitty”, che da qualche settimana è tornato a far parlare di sé dopo aver trainato il rally del meme-stock nel 2021.

GameStop torna sotto i riflettori

Poche settimane fa è bastato un post su X per incendiare il titolo GameStop, ma il rialzo è stato in gran parte assorbito nelle sedute successive. Dopo anni di assenza, “Roaring Kitty” ha pubblicato l’immagine di un videogamer che si sporge in avanti, come a indicare di voler iniziare a fare sul serio.

Il rally che ne è seguito (+179% nelle due sedute del 13 e 14 maggio) si è spento rapidamente, ma è stato monetizzato dalla società, che ha incassato 933 milioni di dollari dalla cessione di 45 milioni di azioni.

La nuova mossa di Roaring Kitty

Questa volta, Keith Gill si è spinto oltre. Domenica sera l’analista, attraverso il suo account Reddit, ha diffuso uno screenshot che ritrae la sua presunta posizione sul titolo GameStop: 5 milioni di azioni, per un importo complessivo di 115,7 milioni di dollari al prezzo di chiusura di venerdì. A queste si aggiungono anche 120.000 opzioni call, con strike price 20 dollari e scadenza il 21 giugno, acquistate per circa 5,68 dollari ciascuna, dal valore di 65,7 milioni.

Gill ha anche rinfrescato anche il proprio account X con un’immagine della carta “cambia giro” del popolare gioco UNO, utilizzata per invertire la direzione con cui si pescano le carte. Un’indicazione di un possibile cambio di rotta, che in pochi minuti ha raccolto milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di like.

Non solo GameStop, buy su altri meme stock

Se il rialzo di oggi dovesse essere confermato, consentirebbe alla società di guadagnare circa 8 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione di mercato. Il rally di GameStop sta trainando anche altri titoli particolarmente amati dai trader retail, come AMC Entertainment Holdings (+25%), SunPower (+12%), BlackBerry (+7%) e Reddit (+5%).

Secondo Robert Lea, analista di Bloomberg Intelligence, “il rinnovato interesse per i meme stock, in un momento nel quale i principali indici statunitensi faticano a raggiungere nuovi massimi, è segno di eccessiva esuberanza ed è più probabilmente un presagio negativo, alla luce dei crescenti venti contrari sui mercati”.

Gill al centro dell’attenzione (e delle critiche)

L’investitore, ex operatore di marketing per la Massachusetts Mutual Life Insurance, continua dunque ad avere un’incredibile influenza sul titolo GameStop, protagonista del rally dei meme-stock nel 2021. All’epoca Gill, attraverso video su YouTube e post su Reddit, ha fomentato una vasta platea di investitori retail, mettendoli contro i grandi hedge fund che avevano posizioni ribassiste su GameStop.

L’azione ha assunto proporzioni talmente vaste da costringere alcuni intermediari, tra cui Robinhood, a limitare l’operatività sul titolo e ha portato ad una serie di udienze al Congresso statunitense in merito alle pratiche dei broker e alla “ludicizzazione” degli investimenti da parte del pubblico retail.

Nel frattempo, GameStop è alle prese con le difficoltà legate al suo modello di business, in crisi a causa del cambiamento di abitudini da parte dei gamer, sempre più propensi ad acquistare giochi e oggetti collezionabili online piuttosto che recarsi nei punti vendita fisici del rivenditore.