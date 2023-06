UBS: rischio maxi multe per la vicenda Archegos dopo l’acquisizione di Credit Suisse

UBS, con l’acquisizione di Credit Suisse, potrebbe trovarsi a dover pagare multe ingenti, pari a “diversi milioni di dollari”, per il caso Archegos, l’hedge fund fallito nel 2021. A rivelarlo è il Financial Times, che sottolinea come la banca elvetica abbia già preso contatto con le autorità di regolamentazione competenti.

Secondo il quotidiano britannico, la richiesta di informazioni da parte di UBS sarebbe stata inviata alla Finma, l’organismo di vigilanza del mercato svizzero, oltre che alla Federal Reserve statunitense e all’autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito. L’obiettivo di UBS sarebbe quello di “pubblicare i risultati delle indagini in corso e annunciare eventuali sanzioni entro la fine di luglio”.