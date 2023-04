La nuova leadership di FTX ha pubblicato un report dettagliato su ciò che ha portato alla bancarotta dell’exchange di criptovalute, dipingendo un quadro di operazioni alquanto discutibili condotte sotto la guida del fondatore e CEO Sam Bankman-Fried.

I veri motivi del fallimento

I debitori di FTX, insieme al nuovo amministratore delegato e responsabile della ristrutturazione John J. Ray III, hanno scritto in un report che ” anche se il fallimento del gruppo FTX è senza precedenti considerato il danno che ha causato nel settore crypto, molte delle cause alla radice sono di vecchio stampo: arroganza, incompetenza e avidità”.

“Nonostante l’immagine pubblica che cercava di creare di un’azienda responsabile, il gruppo FTX era strettamente controllato da un piccolo gruppo di individui che mostravano scarso interesse nell’istituire un quadro di supervisione o controllo appropriato”, si legge nel report.

“Questi individui hanno soffocato il dissenso, mescolato e utilizzato in modo improprio i fondi aziendali e dei clienti, mentito a terzi sui loro affari, scherzato internamente sulla loro tendenza a perdere le tracce di milioni di dollari in attività, causando così il crollo di FTX con la stessa rapidità con cui era cresciuto”, ha aggiunto.

Secondo la valutazione del nuovo management sotto la direzione dell’ex leadership, FTX e le sue entità affiliate non disponevano della gestione, della governance e della struttura organizzativa adeguate necessarie per le dimensioni della società, nonché dei controlli finanziari e contabili necessari per un’azienda multimiliardaria.

Il report prosegue citando le comunicazioni interne di Bankman-Fried per riflettere la scarsa tenuta dei registri presso l’hedge fund affiliato, Alameda Research, che ha co-fondato.

“Alameda non è verificabile”, ha scritto Bankman-Fried ai colleghi. “Non intendo dire che una grande società di contabilità avrà delle riserve sull’audit’; intendo dire ‘siamo solo in grado di stabilire quali sono i suoi saldi, per non parlare di qualcosa come una transazione completa”. A volte troviamo beni per 50 milioni di dollari in giro di cui abbiamo perso le tracce; questa è la vita”.

FTX, sotto accusa gli ex vertici

Gli ex dirigenti di FTX e Alameda stanno attualmente affrontando accuse federali relative ai fallimenti delle società, che hanno provocato perdite per decine di miliardi di dollari ai clienti.

Gary Wang e Nishad Singh, co-fondatori di FTX, così come l’ex CEO di Alameda, Caroline Ellison hanno tutti ammesso di aver commesso illeciti presso le entità fallite e si sono dichiarati colpevoli di più accuse relative ai loro presunti ruoli di frode. Secondo quanto riferito, tutti e tre gli ex dirigenti stanno collaborando con i pubblici ministeri.

Mentre Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutti i 13 conteggi federali contro di lui e rimane agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori in California con una cauzione di $ 250 milioni fino al suo processo, che è previsto per ottobre 2023.