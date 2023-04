A Wall Street andamento contrastato per Apple che si trova in calo dello 0,5% a quota 161 dollari ad azione.

L’andamento del titolo risulta essere penalizzato dall’ultimo rapporto pubblicato dalla società di ricerca IDC (International Data Corporation), che ha messo in luce un netto calo delle vendite globali di PC e in particolare dei Mac di Apple.

Ecco i nei dettagli.

Calano le vendite, -40% per i Mac

Nel dettaglio, il rapporto ha evidenziato un calo del 29% delle vendite dei PC tradizionali nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2022. Apple risulta essere il peggiore tra i produttori di computer, dato che le sue vendite in questo comparto sono crollate del 40%, passando da 6,9 milioni di vendite realizzate nel primo trimestre del 2022 ai 4,1 milioni negli ultimi tre mesi.

Stessa dinamica anche per gli altri principali produttori di PC, e tra i leader di mercato, Lenovo e Dell Technologies hanno registrato cali superiori al 30%, mentre le vendite di HP sono scese del 24,2%.

Ma non solo, le vendite di computer non si sono ridotte solo rispetto all’anno scorso ma anche rispetto ai livelli pre-pandemici.

Il tutto si ripercuote su un calo delle quote di mercato mondiale nel campo dei PC, con quella di Apple che è passata dall’8,6 all’attuale 7,2%.

Un contesto economico complicato

Questi dati poco confortanti sono trainati principalmente da un calo della domanda globale di computer, ma anche ad un eccesso di scorte e al peggioramento del contesto macroeconomico.

“Questi risultati preliminari rappresentano anche una conclusione dell’era della domanda guidata dal Covid-19 e un ritorno, almeno temporaneo, ai modelli pre-pandemia”, si legge nel report di Idc.

Tuttavia, i cali del mercato dei PC non sono totalmente inaspettati, ma al contrario, sono stati osservati per più trimestri consecutivi, anche se non si esclude un possibile rimbalzo nella seconda metà dell’anno, ha dichiarato un analista di Bloomberg Intelligence.

Da questo punto di vista, lo stesso direttore finanziario della casa di Cupertino, Luca Maestri, solo qualche mese fa aveva dichiarato di aspettarsi nei primi tre mesi del 2023 un forte calo su base annua delle vendite di Mac e iPad.

Inoltre, secondo l’analista di Bloomberg, “Apple potrebbe essere particolarmente colpita anche da una maggiore esposizione al mercato consumer“.

Ma non solo, l’andamento negativo delle vendite di Apple era già emerso nei conti del quarto trimestre, quando i ricavi dei pc si attestarono in calo del 28,66% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Non tutto è perduto

Non tutto il male viene per nuocere, infatti, il raffreddamento della domanda sta dando ai produttori di computer il tempo e lo spazio per “apportare modifiche alle proprie organizzazioni industriali, riprogettando i propri i piani industriali in quanto molte fabbriche iniziano a esplorare opzioni di produzione al di fuori della Cina“. Da questo punto di vista, Apple sta gradualmente diversificando la geografia della sua catena di approvvigionamento e produzione, il tutto in un contesto in cui le crescenti tensioni tra Washington e Pechino minacciano di interrompere la catena di approvvigionamento di Apple.

In arrivo il visore

Intanto, Apple si sta preparando a lanciare entro la fine dell’anno la sua prossima gamma di laptop e desktop Pc, incluso un nuovo iMac.

Ma non solo, Apple il 5 giugno potrebbe presentare il tanto atteso visore di realtà mista (MR), un prodotto che è visto dalla stessa società come “l’inizio di un’era post iPhone”. Il lancio in questione permetterà alla casa di Cupertino di entrare in un nuovo mercato dalle enormi potenzialità.