Chi è Caroline Ellison e qual è il suo ruolo nel collasso di FTX

Il crollo dell’exchange di criptovalute FTX ha portato a una maggiore attenzione sul ruolo svolto da Alameda Research e l’ex CEO, Caroline Ellison nell’implosione della società.

Ellison, 28 enne, nata in famiglia di due economisti del MIT e laureata in matematica a Stanford, ha incontrato Sam Bankman-Fried presso la società di trading Jane Street Capital. Bankman-Fried come Caroline Ellison, è cresciuto in una famiglia di professori ed entrambi hanno abbracciato la filosofia dell’ “altruismo effettivo“, che implica guadagnare ingenti somme di denaro per finanziare attività filantropiche a beneficio della società. Inoltre, secondo quanto riportato di CoinDesk i due sarebbero stati coinvolti in diverse occasioni in una relazione.

Nel 2017, Sam Bankman-Fried lasciò Jane Street per fondare l’hedge fund Alameda, Caroline Ellison si unì a lui poco dopo in quello che lei ha successivamente definito “un salto cieco verso l’ignoto”. In un podcast relativo a FTX, Ellison ha detto di essere diventata una delle principali trader della società ed entrare a far parte di Alameda era “un’opportunità troppo interessante per lasciarsela sfuggire”, ma trattare con il capitale dei clienti era “un po’ scoraggiante” all’inizio della sua carriera in azienda nel 2018.

“Per lo più, in un certo senso, era qualcosa a cui non ero abituata a pensare”, ha detto Ellison. “Quindi è stato una specie di rischio, immaginate ho fatto trader a Jane Street ma soltanto per un anno e mezzo, eppure la mia esperienza di trader era ben superiore a quella della maggior parte dei trader di Alameda. In un certo senso volevo entrare ed essere come un esperto di tutto, ma c’erano ancora molte cose nel mondo delle criptovalute di cui non sapevo nulla.”

L’hedge fund Alameda eseguiva frequentemente operazioni sul cripto exchange FTX

Secondo quanto riportato dall’inchiesta di Wall Street Journal, Alameda era uno dei principali trader nel settore delle criptovalute ed eseguiva delle operazioni sulla piattaforma di FTX. Sebbene Bankman-Fried fosse il fondatore e proprietario di maggioranza di Alameda, alla fine ha ceduto il controllo della società, concentrandosi principalmente sul ruolo di CEO dell’exchange di criptovalute FTX, che ha fondato nel 2019. Al suo apice, FTX ha accumulato una valutazione di circa $ 32 miliardi ed è stato il terzo scambio di criptovalute al mondo in termini di volumi.

L’atmosfera frenetica e la rapida crescita sia di Alameda che di FTX hanno aumentato la tensione su coloro che erano al timone. Il Wall Street Journal aveva riferito in precedenza che l’uso di stimolanti era comune tra coloro che erano al vertice di Bankman-Fried. Ellison ha twittato l’anno scorso: “Niente come l’uso regolare di anfetamine per farti apprezzare quanto sia stupida un’esperienza umana normale e non medicata”.

Nel 2021, Caroline Ellison nominata co-Ceo di Alameda Research

Nell’ottobre 2021, Ellison è stata nominata co-CEO di Alameda insieme a Sam Trabucco. Nell’agosto 2022 quando Trabucco annuncia su Twitter che si sarebbe dimesso dal ruolo, Ellison diventa ceo della società. Trabucco ha spiegato su Twitter che gestire Alameda al fianco di Ellison è stato “difficile, estenuante e consumante“, aggiungendo che sarebbe “rimasto come consigliere”.

Nell’autunno del 2021 i prezzi delle criptovalute erano vicini ai massimi storici, ma all’inizio del 2022 le monete digitali stavano precipitando e molte società di investimento e prestito nel settore stavano affrontando pressioni finanziarie. All’inizio di novembre di quest’anno, stavano aumentando le preoccupazioni riguardanti la salute finanziaria di Alameda e FTX. Il crypto exchange rivale Binance ha abbandonato il piano provvisorio di acquisire FTX dopo che la due diligence ha rivelato quello che il CEO, Changpeng Zhao ha definito un bilancio “caotico” in un’intervista con i media USA.

Ed è proprio la relazione tra le due società, FTX e Alameda, che li ha portato al collasso. FTX ha prestato miliardi di dollari di fondi dei clienti dall’exchange ad Alameda nel tentativo di sostenere le finanze dell’azienda. Quando gli investitori hanno tentato di ritirare i loro fondi da FTX, il crypto exchange non è stato in grado di soddisfare le loro richieste ed è precipitato nell’insolvenza.

Il Wall Street Journal ha riferito, che durante una riunione all’inizio di questo mese prima che FTX dichiarasse la bancarotta, Ellison ha informato il personale di Alameda sull’utilizzo dei fondi dei clienti da parte di FTX per aiutare Alameda a far fronte alle proprie passività e ha aggiunto che lei, Bankman-Fried e altri i membri della dirigenza delle imprese erano a conoscenza della decisione.