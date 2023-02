FTX: nuove accuse per il fondatore Sam Bankman-Fried, rischia ulteriori 40 anni di carcere

FTX: nuove accuse per il cofondatore Sam Bankman-Fried, rischia ulteriori 40 anni di carcere

Quattro nuove accuse per il cofondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, tra cui quelle relative alla frode sulle materie prime e ai contributi politici illegali. Una fonte che ha familiarità con i nuovi capi d’accusa ha dichiarato che Bankman-Fried potrebbe rischiare altri 40 anni di carcere se condannato.

Il nuovo documento di accusa descrive in modo più dettagliato la presunta condotta fraudolenta di Bankman-Fried in relazione al suo exchange di criptovalute FTX e a un hedge fund associato, Alameda Research, entrambi falliti alla fine del 2022. L’accusa, composta da 12 capi d’imputazione, fornisce anche nuovi dettagli su centinaia di donazioni politiche che Bankman-Fried avrebbe indirizzato in violazione delle leggi federali sul finanziamento delle campagne elettorali.