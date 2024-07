Verso l’AI e oltre: perché l’azionario continuerà a crescere (anche nel 2025)

AI, opportunità globali e dividendi del tech: sono questi i 3 temi che spingeranno il mercato azionario anche nella seconda parte dell’anno. Ad evidenziarlo è un’analisi realizzata da Chris Buchbinder, gestore di portafoglio azionario di Capital Group.

L’accerelata dell’azionario

In particoalre, dopo il rally registrato nella prima metà dell’anno, le azioni sembrano destinate a proseguire su un tracciato positivo. Nonostante i rischi di una frenata, il buon andamento dei consumi e i solidi utili societari alimentano una visione ottimistica per il resto del 2024. Gli analisti di Wall Street prevedono una crescita degli utili delle società dell’S&P 500 oltre il 10% quest’anno, con un’ulteriore accelerazione nel 2025.

La situazione globale

Fuori dagli USA, la crescita degli utili in Europa è prevista essere inferiore ma comunque positiva. Nei mercati emergenti, si prevede una forte ripresa degli utili dopo il calo del 2023, con segnali di miglioramento anche in Cina. La crescita economica globale, prevista solida per il 2025, potrebbe generare un contesto positivo per i mercati azionari, con valutazioni non particolarmente eccessive. I rischi, tuttavia, sono rappresentati dall’inflazione, che rimane elevata nonostante il calo, dalle tempistiche dei potenziali tagli dei tassi d’interesse della FED e dalle tensioni geopolitiche e i conflitti in corso.

I tre temi chiave per l’equity

Come dicevamo, i temi chiave per l’equity saranno principalmente tre. Vediamo nel dettaglio quali:

Il potenziale dell’Intelligenza Artificiale. L’AI sta espandendo la sua influenza oltre il settore tecnologico, con impatti significativi su vari settori, dall’edilizia all’energia. La domanda di data center per l’AI sta aumentando, trainando la domanda di attrezzature e fonti energetiche, come dimostrato dall’accordo di Microsoft con Constellation Energy per alimentare un data center con energia nucleare. Opportunità globali. Al di fuori degli Stati Uniti, ci sono numerose società capaci di competere a livello globale. Ad esempio, ASML, Novo Nordisk e AstraZeneca stanno capitalizzando su una crescente domanda nei loro rispettivi settori. Il mercato azionario globale si sta ampliando oltre le principali sette società (M7), con opportunità in vari settori e regioni. Dividendi nei settori tecnologici. Le società tecnologiche stanno sempre più adottando politiche di dividendi. Produttori come Broadcom e Texas Instruments hanno aumentato i loro dividendi, creando opportunità per strategie orientate al reddito. Questa tendenza, combinata con una solida crescita globale, potrebbe favorire ulteriormente i mercati azionari.

Insomma, con prospettive di crescita globale solida e fondamentali sani, i mercati azionari stanno continuando ad aumentare i volumi di scambio. Gli investitori dovrebbero tuttavia mantenere un approccio selettivo, viste le incognite persistenti su inflazione, tassi d’interesse e dinamiche commerciali globali.