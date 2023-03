Dividendi: outlook Italia e mondo dopo record 2022

Dividendi: il rapporto di Janus Henderson sulle cedole nel mondo. Outlook 2023

Dividendi e cedole: Janus Henderson mette in evidenza il boom che ha caratterizzato il 2022 a livello globale, con le erogazioni che sono balzate in tutto il mondo dell’8,4%, alla cifra record di $1.560 miliardi, in linea con le sue previsioni.

“Dopo l’adeguamento volto a tener conto dell’apprezzamento del dollaro rispetto alla maggior parte delle valute, della diminuzione dei dividendi straordinari e di altri fattori tecnici, la crescita sottostante è risultata persino più robusta, pari al 13,9%”.

Riferimento nel report anche al caso specifico dell’Italia.

“I dividendi sottostanti in Italia sono saliti del 3,3% segnando un nuovo record con 15,5 miliardi di euro, e hanno superato di poco il livello massimo del 2021. Nel settore finanziario, il totale del 2021 comprendeva il recupero dei pagamenti non effettuati in precedenza, ed è per questo che il risultato del 2022 sembra inferiore nel confronto. Da menzionare Atlantia che ha ripreso le distribuzioni di dividendi”, ha dichiarato Federico Pons, Country Head per l’Italia di Janus Henderson Investors.

Dal report di Janus Henderson è emerso che la distribuzione record dei dividendi, a livello globale, ha interessato in particolare dodici paesi:

“La crescita dei dividendi è stata così solida che in dodici Paesi sono state effettuate distribuzioni record in dollari. Ci riferiamo, tra gli altri, a USA, Canada, Brasile, Cina, India e Taiwan; in ogni caso, in molte altre nazioni come Francia, Germania, Giappone e Australia i dividendi hanno toccato livelli record in valuta locale”.

La metà circa della crescita dei dividendi riportata nel 2022 a livello globale è arrivata dai grandi colossi produttori di petrolio e di gas e dalle società finanziarie.

A tal proposito, al fine di presentare un quadro chiaro dell’evoluzione dei dividendi, Janus Henderson ha fatto una differenziazione tenendo conto dei dei trend settoriali.

Partendo dal settore oil ed energetico, gli analisti hanno scritto nella nota che, “a seguito dell’impennata dei prezzi dell’energia i produttori di petrolio e gas hanno incrementato i pagamenti agli azionisti di due terzi tramite un mix di distribuzioni ordinarie e dividendi straordinari una tantum”.

L’aumento dei dividendi globali nel 2022 si deve per quasi un quarto a tali società. Si sono registrati incrementi delle distribuzioni pressoché generalizzati e la crescita è stata particolarmente marcata tra le aziende dei mercati emergenti.

Le banche?

“Anche banche e società finanziarie, in particolare negli USA, nel Regno Unito e in Europa, hanno contribuito per un quarto alla crescita annua portando avanti la consistente ripresa dei dividendi post pandemia iniziata nel 2021″.

nel caso delle banche, non si può non parlare a tal proposito dei dividendi più ricchi che sono stati appena promessi dai vertici delle banche italiane, a seguito della diffusione di trimestrali che hanno messo in evidenza soprattutto la forte crescita dei margini di interesse degli istituti, sulla scia dei continui rialzi dei tassi da parte della Bce di Christine Lagarde.

Diverse le banche protagoniste di annunci su una pioggia di dividendi in arrivo, in primis la banca UniCredit guidata dal ceo Andrea Orcel, che ha fatto il grande annuncio sulle cedole ancora più ghiotte.

Focus anche sugli annunci di Banco BPM, Bper, Banco BPM

E vale la pena ricordare l’ok che la Bce ha dato anche sui dividendi di Mps-Monte dei Paschi di Siena.

Andando oltre le banche italiane, focus anche sui dividendi annunciati dal colosso petrolifero ENI, con l’amministratore delegato Claudio Descalzi che si è così espresso:

“La nostra solidità finanziaria ci permette oggi di creare valore crescente per i nostri azionisti e di potenziare la politica di remunerazione”.

Analisi dividendi Janus Henderson: distribuzione in termini geografici

Tornando al rapporto diffuso da Janus Henderson, “i costi di spedizione alle stelle hanno sostenuto le società dei trasporti di tutto il mondo e a seguito dell‘impennata della domanda e dei rincari di automobili e beni di lusso le aziende attive in questi ambiti si sono rivelate il più importante driver della crescita dei dividendi in Europa. Per contro, il calo dei prezzi delle materie prime ha comportato una flessione delle distribuzioni nel settore estrattivo che nel 2021 avevano toccato i massimi storici”.

A livello settoriale sono emersi dunque alcuni “evidenti vincitori, tuttavia la crescita è stata generalizzata – su scala globale l’88% delle società ha incrementato o confermato i dividendi”.

Guardando al fenomeno in termini geografici, Janus Henderson ha sottolineato che “nei mercati emergenti, nella regione Asia-Pacifico (escluso Giappone) e in Europa i dividendi sono aumentati di circa un quinto su base sottostante”

Negli Usa i dividendi sono cresciuti di meno della metà rispetto al resto del mondo, essenzialmente a causa della minore esposizione del Paese ad alcuni dei principali trend settoriali del 2022; inoltre, i dividendi delle società Usa hanno dato prova di grande resilienza nel corso della pandemia e quindi la ripresa è stata meno marcata.

In ogni caso, negli Stati Uniti la crescita si è attestata sopra la media a lungo termine.

In Giappone la crescita complessiva è stata fortemente frenata dalla debolezza dello yen, ma i dividendi sono aumentati di un sesto su base sottostante.

Nel Regno Unito si è registrato un aumento del 12,1%.

Janus Henderson ha poi fatto notare che, in generale,”nel quarto trimestre la crescita globale dei dividendi ha fatto segnare un rallentamento al 7,8% su base sottostante”.

“Tuttavia, il risultato è stato discreto tenuto conto che il dato del quarto trimestre del 2021 era stato influenzato dall’adeguamento dei pagamenti dopo i tagli durante la pandemia, in particolare in Europa, e quindi è un termine di paragone difficile da eguagliare. Si intravedevano anche i segnali di un incipiente impatto dei tassi di interesse più elevati sulla volontà delle aziende di aumentare i dividendi – negli Usa, ad esempio, nel quarto trimestre la crescita ha rallentato al 5,5%”.

Outlook cedole 2023, la view di Janus Henderson

Ma come andranno le cose per gli azionisti del mondo Corporate globale? Continueranno a percepire cedole stellari?

Janus Henderson ha scritto nel proprio rapporto di stimare una crescita più lenta nel 2023 a fronte di pagamenti per 1.600 miliardi di dollari, in rialzo del 2,3% su base complessiva e del 3,4% su base sottostante.

Così Jane Shoemake, Client Portfolio Manager di global equity income:

“Nonostante l’inflazione in forte aumento, l’inasprimento dei tassi di interesse, la guerra e il calo dei prezzi degli asset nel 2022, i dividendi globali hanno continuato a crescere confermando la loro importanza per gli investitori di tutto il mondo. A livello globale i dividendi sono tornati ai livelli pre-pandemia, lo dimostrano le distribuzioni in linea con i trend storici. È un ottimo risultato se si pensa alla portata degli sconvolgimenti economici causati dalla Covid-19”.

Detto questo, l’outlook per il 2023 appare più incerto.

“All’orizzonte incombono elementi problematici quali l’inflazione, l’entità dei futuri rialzi dei tassi e i rischi geopolitici. I flussi di cassa delle aziende saranno soggetti a pressioni per via della diminuzione della domanda e del maggior costo di servizio del debito che limiteranno il margine di crescita dei dividendi”, si legge nel report di Janus Henderson, che è uno principali gestori patrimoniali con approccio attivo a livello globale.

“A livello settoriale, è improbabile che i dividendi delle società energetiche facciano segnare aumenti paragonabili a quelli del 2022 mentre nel settore estrattivo le distribuzioni dipenderanno dall’andamento delle commodity sottostanti. In ogni caso, è probabile che la riapertura in Cina dia slancio alla crescita economica una volta passata l’attuale ondata di contagi da Covid-19″.

“In ambito finanziario, le banche beneficeranno di margini più ampi in un contesto di tassi di interesse più alti; pertanto un’ulteriore crescita dei dividendi è verosimile a patto che si provveda a un’attenta pianificazione delle misure da adottare in caso di aumento dei crediti inesigibili nel quadro del rallentamento dell’economia”.

“In definitiva, i dividendi sono molto meno volatili degli utili e al momento la copertura dei dividendi – il rapporto tra utili e dividendi – è a livelli elevati. Pertanto, nonostante le molteplici incertezze, prospettiamo un’ulteriore crescita dei dividendi nel 2023″.