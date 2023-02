HSBC: titolo +3% alla borsa di Londra dopo boom utili e dividendi al top in quattro anni

HSBC, la banca numero uno in Europa per valore di asset, ha c concluso il quarto trimestre del 2022 con un utile al lordo delle tasse pari a 5,2 miliardi di dollari, in crescita del 108% rispetto ai $2,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, e meglio dei 4,97 miliardi attesi dagli analisti intervistati dalla banca.

Il colosso ha motivato la crescita della propria redditività con i solidi numeri relativi al fatturato e con le spese operative minori.

Nell’intero 2022, la banca ha riportato tuttavia un utile al lordo delle tasse in calo a 17,53 miliardi, rispetto ai 18,91 miliardi del 2021.

Sui conti del 2022, ha precisato HSBC, ha pesato un onere da 2,4 miliardi legato alla vendita pianificata delle sue operazioni di retail banking in Francia.

Il titolo HSBC sale alla borsa di Londra del 3%, dopo che il gigante UK ha annunciato anche un dividendo di 32 cents per azione, al record dal 2018, rendendo nota l’intenzione di distribuire, inoltre, un dividendo speciale a seguito della vendita del suo business in Canada, per un valore di 10 miliardi di dollari (equivalente di 8,3 miliardi di sterline).