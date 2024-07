Banco BPM: preview utili e NII per la banca tra le più sensibili a svolta tassi Bce

Insieme a Mps, Banco BPM comunicherà i propri conti il prossimo 6 agosto. Nel frattempo, qualche giorno prima, sarà stata diffusa la trimestrale di Intesa SanPaolo.

I numeri di UniCredit sono stati resi noti invece lo scorso mercoledì, mettendo in evidenza nuovi risultati record per la banca guidata dal ceo Andrea Orcel.

Oggi il titolo Banco BPM è sotto pressione, cedendo sul Ftse Mib di Piazza Affari l’1% circa, attorno a quota 6,41 euro.

Secondo Lento Tang, analista del settore bancario di Bloomberg Intelligence, “Banco BPM potrebbe reiterare o alzare la guidance sul suo margine netto di interesse del 2024″, prevedendo una crescita positiva, rispetto a quella piatta del consensus”.

Il motivo?

La banca scommetterebbe su tagli ai tassi di interesse dell’area euro da parte della Banca centrale europea più lenti di quanto stimato in precedenza (uno scenario che diversi analisti stanno mettendo in conto, visto che l’Eurotower, come dimostrato dall’ultima riunione del 18 luglio scorso, non ha alcuna fretta di tornare a tagliare i tassi, dopo il primo taglio mini del 6 giugno scorso, rimanendo sull’attenti nei confronti dell’inflazione dell’area euro.

Tang ritiene che la qualità degli asset di Banco BPM potrebbe rimanere positiva, e che la banca potrebbe di conseguenza riportare un costo del rischio più basso rispetto a quello previsto dal consensus per l’intero 2024.

Sarebbero questi due fattori a riuscire a compensare l’incremento dei costi più veloce delle attese per Banco BPM, permettendo alla banca di rivedere al rialzo la sua guidance sull’eps (utile per azione).

Detto questo, il fattore Bce nel caso di questo istituto di credito è particolarmente rilevante:

“Il tasto dolente per Banco BPM è la sua elevata sensibilità, rispetto alle altre banche, ai tassi di interesse (decisi dalla Bce)”.

Vero anche che il gruppo “potrebbe focalizzarsi sulle commissioni che, nel corso del secondo trimestre, potrebbero avere battuto le stime di una crescita pari ad appena l’1%”.

Alla luce di quanto scritto sopra, l’attenzione degli investitori si concentrerà soprattutto sull’NII, ovvero sul margine netto di interesse su base adjusted di Banco BPM, atteso a 850,88 milioni, rispetto agli 864,4 milioni del primo trimestre del 2024.

L’NII è destinato tuttavia a scendere progressivamente, come stimato dal consensus anche per Mps-Monte dei Paschi di Siena.

Le attese sono infatti per un NII, nel caso di Banco BPM, in calo ulteriore nel terzo trimestre del 2024 a 815,96 milioni, e di una ulteriore discesa a 788,05 milioni nel quarto trimestre di questo anno.

L’utile netto di Banco BPM è stimato a 374,67 milioni, in rialzo rispetto ai 370,22 milioni del primo trimestre del 2024, mentre il fatturato è atteso a 1,349 miliardi, in flessione rispetto agli 1,433 miliardi dei primi tre mesi dell’anno.

L’utile operativo è atteso a 670,200 milioni, in crescita rispetto ai 633,98 milioni del primo trimestre

Per le spese rettificate l’outlook è di un rialzo a 669,31 milioni, rispetto alle spese per 688,68 milioni del trimestre precedente, mentre l’accantonamento per le perdite sui crediti dovrebbe essere aumentato a 111,82 milioni, rispetto agli 82,45 milioni del primo trimestre.

Va ricordato che, nel corso dei primi tre mesi del 2024, la banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna ha annunciato di avere concluso i primi tre mesi del 2024 con un utile netto in crescita del 40% (+39,5%) circa su base annua, a €370,2 milioni. Il risultato è stato migliore delle stime degli analisti.

Il margine netto di interesse (NII) di Banco BPM ha riportato una crescita su base annua pari a +16,3%, salendo a €864,4 milioni, scendendo tuttavia su base trimestrale dello 0,4%

In generale, guardando all’effetto delle decisioni sui tassi della Bce sulla redditività degli istituti di credito, gli analisti di JPMorgan hanno detto di rimanere ottimisti sul trend dell’NII.

Motivo: la bassa sensibilità ai tassi (non nel caso di Banco BPM) e la bassa propensione dei correntisti a spostare i loro depositi a conti che pagano remunerazioni più alte.

Tuttavia, a preoccupazione è la sostenibilità complessiva degli utili delle banche, soprattutto di quelleche, in Borsa, vedono i loro titoli essere scambiati ancora a sconti significativi rispetto alle rivali Usa.

Nel frattempo, il calo previsto del margine netto di interesse senza più il sostegno dei rialzi dei tassi della Bce di Christine Lagarde non sembra spaventare Andrea Orcel, numero uno di UniCredit, la banca italiana nota per macinare utili record e per distribuire una pioggia di dividendi.

