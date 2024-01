Primarie USA 2024: date, calendario, candidati e sondaggi. Calcio d’inizio oggi in Iowa

Il 2024 sarà l’anno delle grandi elezioni che potrebbero cambiare gli equilibri mondiali così come siamo abituati a conoscerli da qualche anno a questa parte. Circa 4 miliardi di persone andranno a voto nel corso dell’anno in 76 nazioni, a cominciare da 8 tra le 10 più popolose al mondo come Messico, Bangladesh, Brasile, India, Russia e Stati Uniti, oltre ovviamente all’Unione Europea.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America sono tra le più attese, ma prima di arrivare a quel fatidico 5 novembre 2024 bisognerà passare per le primarie, le elezioni con cui i due principali partiti USA, il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, sceglieranno i candidati dalla Presidenza.

Quali sono le date delle primarie negli USA nel 2024, chi sono i candidati e quando si vota?

Quando si svolgono le primarie negli USA

Le primarie negli Stati Uniti si svolgono ogni quattro anni, nei mesi che precedono l’elezione del nuovo Presidente. Si tratta di un processo lungo circa cinque mesi che coinvolge tutti i 50 Stati della federazione e i vari territori di sovranità statunitense con date diverse tra i mesi di gennaio e giugno. Come è facile intuire, il Partito Democratico organizza le proprie primarie e il Partito Repubblicano fa altrettanto e non sempre le date coincidono.

Il calcio d’inizio delle primarie USA 2024 è tradizionalmente fissato col caucus in Iowa, il piccolo stato nel cuore degli Stati Uniti che in passato si è rivelato premonitore sui candidati democratici e repubblicani in corsa verso la Casa Bianca. Qui il Partito Repubblicano si ritroverà oggi, 15 gennaio 2024, per i cosiddetti caucus, un’alternativa alle elezioni primarie più classiche in cui i candidati si ritrovano fisicamente per una serie di dibattiti con gli elettori al termine dei quali si vota in modo palese.

Anche il Partito Democratico si riunirà in Iowa per incontrare gli elettori, ma per il partito di Biden le primarie vere e proprie in Iowa si svolgeranno con voto via posta entro il 5 marzo.

Ecco il calendario con le date già confermate per le primarie USA 2024, con alcuni appuntamenti chiave:

15 gennaio 2024: Iowa (caucus del Partito Repubblicano)

(caucus del Partito Repubblicano) 23 gennaio 2024: New Hampshire (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 3 febbraio 2024: South Carolina (Partito Democratico)

(Partito Democratico) 6 febbraio 2024: Nevada (Partito Democratico)

(Partito Democratico) 8 febbraio 2024: Nevada (Partito Repubblicano)

(Partito Repubblicano) 24 febbraio 2024: South Carolina (Partito Repubblicano)

(Partito Repubblicano) 27 febbraio 2024: Michigan (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 2 marzo 2024: Idaho (Partito Repubblicano)

(Partito Repubblicano) 5 marzo 2024: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 5 marzo 2024: Iowa (Partito Democratico)

(Partito Democratico) 12 marzo 2024: Georgia, Mississippi e Washington (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 12 marzo 2024: Hawaii (Partito Repubblicano)

(Partito Repubblicano) 19 marzo 2024: Arizona, Florida, Illinois, Kansas e Ohio (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 23 marzo 2024: Louisiana (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 2 aprile 2024: Rhode Island, Wisconsin e New York (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 6 aprile 2024: Alaska, Hawaii e North Dakota (Partito Democratico)

(Partito Democratico) 13 aprile 2024: Wyoming (Partito Democratico)

(Partito Democratico) 23 aprile 2024: Delaware e Pennsylvania (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 30 aprile 2024: Connecticut (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 7 maggio 2024: Indiana (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 14 maggio 2024: Nebraska, Maryland e West Virginia (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 18 maggio 2024: Idaho (Partito Democratico)

(Partito Democratico) 21 maggio 2024: Kentucky e Oregon (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 4 giugno 2024: Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota e Washington D.C. (Partito Democratico e Partito Repubblicano)

(Partito Democratico e Partito Repubblicano) 8 giugno 2024: Isole Vergini e Guam (Partito Democratico)

Oltre al calcio d’inizio in Iowa, l’altra data molto importante per le primarie negli USA è il cosiddetto Super Tuesday, il giorno in cui si svolgeranno le primarie dei due partiti in più di una dozzina di Stati (il 5 marzo 2024) e che viene generalmente considerato uno dei momenti decisivi, quando la corsa verso la Casa Bianca sarà ben delineata al netto di eventuali colpi di scena.

I principali candidati del Partito Democratico

I candidati principali del Partito Democratico per la corsa alla Casa Bianca sono 3:

Joe Biden (81 anni): Presidente degli Stati Uniti in carica, residente nel Delaware;

(81 anni): Presidente degli Stati Uniti in carica, residente nel Delaware; Dean Phillips (54 anni): Rappresentante del Minnesota alla Camera e CEO della Phillips Distilling Company;

(54 anni): Rappresentante del Minnesota alla Camera e CEO della Phillips Distilling Company; Marianne Williamson (71 anni): scrittrice e fondatrice del Project Angel Food, già candidata alle primarie del 2020, residente in California.

Cosa dicono i sondaggi sui candidati democratici

Gli ultimi sondaggi pubblicati nei primi giorni del 2024 danno il Presidente uscente Joe Biden in testa con una media del 70,4% (secondo TIPP Insights, Suffolk University e Echelon Insights), seguito da Marianne Williamson con una media dell’8,2% e da Dean Phillips col 3,6% delle preferenze.

I principali candidati 2024 del Partito Repubblicano

Questi, invece, sono i principali candidati del Partito Repubblicano:

Donald Trump (77 anni): Presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021 e presidente della Trump Organization fino al 2017;

(77 anni): Presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021 e presidente della Trump Organization fino al 2017; Ron DeSantis (45 anni): Governatore della Florida in carica e già Membro della Camera dei rappresentanti dal 2013 al 2018;

(45 anni): Governatore della Florida in carica e già Membro della Camera dei rappresentanti dal 2013 al 2018; Nikki Haley (51 anni): ex ambasciatrice degli USA alle Nazioni Unite ed ex governatrice della Carolina del Sud;

(51 anni): ex ambasciatrice degli USA alle Nazioni Unite ed ex governatrice della Carolina del Sud; Asa Hutchinson (73 anni): governatore dell’Arkansas fino al 2023 ed ex amministratore della Drug Enforcement Administration;

(73 anni): governatore dell’Arkansas fino al 2023 ed ex amministratore della Drug Enforcement Administration; Vivek Ramaswamy (38 anni): Presidente esecutivo della Strive Asset Management ed ex CEO della Roivant Sciences.

Cosa dicono i sondaggi sull’elezione dei repubblicani

Gli ultimi sondaggi diffusi all’inizio del 2024 da TIPP Insights, Suffolk University e Echelon Insights danno Donald Trump in testa col 63,6% delle preferenze, seguito da Nikki Haley (11,8%), Ron DeSantis (11%) e Vivek Ramaswamy (5,6%).