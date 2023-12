Bitcoin: boom prezzi oltre $40.000. I buy con scommesse trader su ETF e tassi Fed

Boom di buy sul Bitcoin: la criptovaluta numero uno al mondo ha superato nelle ultime ore la soglia di $40.000 per la prima volta nel 2023, balzando al valore più alto degli ultimi 19 mesi.

La moneta digitale, che si avvia a concludere l’anno con un rally di oltre il 145%, è salita fino a 41.520 dollari alle 12.30am ET, stando a quanto riportato dai dati di Coin Metrics.

Bitcoin oltre quota $40.000. Prima volta dal maggio del 2022

Il Bitcoin ha superato la soglia dei 40.000 dollari per la prima volta dal maggio del 2022, stando a quanto riportato da LSEG.

I motivi di questa corsa possono essere individuati in due fattori.

Da un lato, la speranza dei trader sull’approvazione, da parte delle autorità Usa, di un ETF sul Bitcoin.

Dall’altro lato, la convinzione che la Fed di Jerome Powell sia ormai vicina a inaugurare la tanto agognata (dai mercati) svolta di politica monetaria, iniziando nel 2024 a tagliare i tassi, visto il dietrofront della crescita dell’inflazione, negli Stati Uniti.

E le dichiarazioni di venerdì scorso di Powell, che ha avvertito che non necessariamente il ciclo dei rialzi dei tassi si è concluso?

Snobbate del tutto, non solo come dimostra il trend del Bitcoin, ma anche il rally delle quotazioni dell’oro, che hanno toccato nuove vette.

Bitcoin da buy con missione hawkish Powell fallita

Qualcuno, nel far riferimento a quanto il mercato abbia fatto orecchie da mercante al discorso del presidente della Fed, ha parlato addirittura di bluff di Powell, facendo notare che, dopo le parole del timoniere della banca centrale americana, a salire è stato tutto ciò “che non può essere stampato”.

Eppure, venerdì scorso, Powell ha rimarcato che la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi sui fed funds Usa, nonostante i dati macro confermino come la crescita dell’inflazione Usa stia continuando a rallentare il passo, e dopo ben 11 strette monetarie lanciate nell’arco degli ultimi due anni.

“Nel corso dei sei mesi terminati a ottobre – ha detto Powell, venerdì scorso – l’inflazione core è salita al ritmo annuo del 2,5%. Tuttavia – ha avvertito il banchiere centrale – sebbene i dati più bassi dell’inflazione, negli ultimi mesi, siano stati confortanti, è necessario continuare a fare progressi per centrare il nostro obiettivo del 2%”.

Dunque, ha continuato Powell, “sarebbe prematuro ritenere di essere arrivati a un territorio sufficientemente restrittivo da poter scommettere sulla possibilità che i tassi vengano tagliati”.

“Noi siamo pronti – ha ribadito il presidente della Fed – ad alzare ancora i tassi, nel caso in cui dovesse essercene bisogno”.

Sarà anche così, ma questa ultima missione hawkish di Powell è praticamente fallita, visto sia il nuovo rally dell’oro al nuovo record storico che i nuovi buy a Wall Street.

E si punta sul sì della Sec (alla fine) all’ETF

Oltre che per la convinzione che la Fed di Powell sia ormai pronta a imprimere la grande svolta ai tassi Usa, tagliandoli a partire dal 2024, il Bitcoin avanza anche per le scommesse degli speculatori, che guardano all’incontro, che si è svolto la scorsa settimana, tra i funzionari della Sec (l’Autorità di Borsa Usa Securities and Exchange Commission) e i dirigenti di Grayscale, BlackRock e del Nasdaq.

In un memo, riporta il sito Cnbc, la Sec ha detto di fatto che l’incontro con Grayscale di giovedì scorso ha avuto per oggetto la possibile conversione del Grayscale Bitcoin Trust in un ETF:

una trasformazione che la Sec aveva in precedenza bloccato, portando Grayscale a presentare una causa legale che ha poi vinto.

“A questo punto, la velocità di una corsa del Bitcoin verso quota $50.000 dipenderà da quando un ETF spot sul Bitcoin verrà approvato”, ha commentato Antoni Trenchev, co-fondatore della società di asset digitali Nexo.

Mentre c’è chi torna a scommettere di nuovo su prezzi del Bitcoin in corsa fino a $100.000, lo stesso Trenchev ha tuttavia avvertito che “non esiste alcuna garanzia sul fatto che un via libera eventuale della Sec possa davvero mettere il turbo” alla regina del mondo delle criptovalute.

Attenti, insomma, nel guardare al trend del Bitcoin, a non stappare lo spumante troppo presto. Anche se va detto che questo 2023 è stato, di fatto, l’anno della ripresa del mondo crypto.

