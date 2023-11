Crac FTX, Bankman-Fried colpevole di frode. L’ex Crypto King rischia più di 100 anni di carcere

Si mette davvero male per Sam Bankman-Fried, l’ex re del mondo crypto, fondatore dell’exchange FTX, tra le piattaforme di scambio delle criptovalute più grandi al mondo, collassato drammaticamente alla fine del 2022.

La giuria di Manhattan chiamata a esprimersi sul 31enne, arrestato l’anno scorso dopo il crac dell’exchange, ha dato ragione all’accusa, dichiarando l’ex guru del mondo delle criptovalute colpevole di frode, riciclaggio di denaro e cospirazione.

L’ex miliardario, riconosciuto colpevole di tutti e sette i capi di accusa, rischia ora fino a 115 anni di carcere: praticamente, l’ergastolo.

Il verdetto che decreterà la sua condanna è atteso per il 28 marzo del 2024.

Bankman-Fried “colpevole di una frode finanziaria tra le più imponenti della storia

“Sam Bankman-Fried ha perpetrato una delle frodi finanziarie più grandi della storia americana, con uno schema multimiliardario concepito per farlo diventare il re del mondo crypto”, ha commentato il Procuratore della Corte distrettuale Usa per il Distretto meridionale di New York, Damian Williams, in un comunicato diramato dopo l’annuncio del verdetto da parte della giuria.

“Questo caso è stato contrassegnato da bugie continue, inganni e furti”, ha continuato Williams, che aveva accusato l’imputato di aver mentito agli investitori e ai suoi creditori, distraendo miliardi di dollari dalle casse del suo exchange FTX.

Basta tornare indietro di un anno per ricordare i momenti più drammatici che hanno portato al crac della piattaforma crypto FTX, trasformando Sam Bankman Fried dal re Mida del mondo crypto all'”uomo più odiato del mondo”, come lui stesso si era definito a seguito del crac dell’exchange.

L’ex enfant prodige del mondo delle valute digitali si è sempre dichiarato innocente e così, a seguito del verdetto della giuria, ha commentato il suo avvocato Mark Cohen:

“Rispettiamo la decisione della giuria, ma siamo molto delusi dall’esito. Il signor Bankman-Fried continua a proclamare la sua innocenza. Noi continueremo lottare contro le accuse che gli sono state mosse”.

Certamente, la caduta del re del mondo crypto è stata provocata dalla raffica di testimonianze arrivate contro Bankman Fried anche da tre dei suoi amici e colleghi più stretti, inclusa la sua ex fidanzata Caroline Ellison, che ha fatto ammissione di colpevolezza, accettando di testimoniare contro di lui nella speranza di ridurre la sua pena.

Sono state proprio le dichiarazioni di Ellison a lasciare all’ex idolo del mondo delle criptovalute davvero poche speranze di cavarsela nel corso del processo, iniziato un mese fa circa a New York.

Processo che, indubbiamente, sarà ricordato nella storia del mondo crypto.

LEGGI ANCHE

Processo SBF: la testimonianza di Ellison, “abbiamo mentito per anni”

FTX: soldi distratti per rimborsare i creditori di Alameda e per spese personali

L’accusa, ha riassunto la BBC in un articolo, è riuscita a dimostrare che la società di trading delle crypto, gemella di FTX, Alameda Research (di cui l’ex fidanzata Caroline Ellison era ceo) ha ricevuto i fondi dei clienti di FTX fin dai primi giorni della nascita della piattaforma.

Invece di tutelare i depositi dei suoi clienti, Bankman-Fried avrebbe utilizzato ripetutamente i finanziamenti per rimborsare i creditori di Alameda, investire in altre attività e fare anche donazioni politiche.

Che la posizione di Bankman-Fried si fosse fatta disperata era emerso fin dal novembre dello scorso anno quando il Wall Street Journal tra i primi, aveva riportato indiscrezioni, secondo cui FTX aveva concesso prestiti ad Alameda utilizzando il denaro che i clienti avevano depositato in borsa per scopi di trading .

Il fallimento di FTX era stato poi scatenato dalla decisione della società guidata da SBF di sospendere le richieste dei clienti di prelievi per un valore di circa 5 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE

FTX: Sam Bankman-Fried e soci hanno versato segretamente 50 milioni di dollari in politica

Crac FTX: Sam Bankman-Fried sarà processato con l’accusa di aver rubato miliardi ai suoi clienti

“Mai visto nulla di simile”. Il nuovo ceo di FTX illustra il caos totale della gestione SBF

Tsunami nel mondo crypto: spettro bancarotta per FTX. Ecco cosa ha indotto Binance a mollare Sam Bankman-Fried