Ferrari si apre alle criptovalute: auto acquistabili in Bitcoin negli USA

La celebre casa automobilistica Ferrari ha annunciato di aver iniziato ad accettare criptovalute come metodo di pagamento per le sue prestigiose auto sportive negli Stati Uniti. Un’apertura innovativa che segna un importante passo avanti nell’integrazione tra lusso e tecnologia finanziaria.

Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, ha rivelato a Reuters questa strategia rivoluzionaria. Secondo Galliera, la decisione è stata presa in risposta alle richieste dei clienti, confermando l’attenzione dell’azienda verso le esigenze del suo target di riferimento.

Nonostante la crescente popolarità delle criptovalute, molte grandi aziende hanno mostrato esitazione nell’adottarle a causa della loro volatilità. Bitcoin e altri token, infatti, a causa delle loro fluttuazioni di valore, possono risultare poco pratici per le transazioni commerciali. Inoltre, la mancanza di una regolamentazione uniforme e il consumo energetico elevato hanno ostacolato la diffusione delle criptovalute come mezzo di pagamento. Tuttavia, Ferrari sembra disposta a sperimentare questo nuovo orizzonte, proponendosi come precursore in un settore ancora poco esplorato dalle aziende di lusso.