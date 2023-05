La X Corp, la società madre di Twitter, ha effettuato il primo acquisto di questa stagione. Si tratta di Laskie, un servizio di reclutamento di talenti tecnologici, secondo quanto riporta Bloomberg.

Musk acquista Laskie

Secondo le fonti anonime di Bloomberg, l’operazione, in parte in azioni e in parte in contanti, si è conclusa di recente. Laskie è una società che fa incontrare i talenti tecnologici con i potenziali datori di lavoro, secondo quanto si legge sul sito web, la società è in grado di “confermare l’interesse reciproco, stabilire aspettative chiare e dare visibilità al processo di assunzione.” L’acquisizione segna una delle prime iniziative importanti di Elon Musk da quando ha acquistato la piattaforma di social media per la “modica” somma di 44 miliardi di dollari. Non è ancora chiaro come Musk intenda integrare Laskie nella sua holding, X Corp. Da lunedì, sul sito web di Laskie è apparso il messaggio “la piattaforma non è più disponibile”. Il fondatore dell’azienda, Chris Bakke, è un prolifico twittatore di battute virali e commenti sull’industria tecnologica, con oltre 140mila follower tra cui anche il patron Elon Musk.

Twitter nell’era Musk

In seguito all’acquisto, Musk ha effettuato dei cambiamenti importanti, lanciando in primis una riduzione della forza lavoro, licenziando il 70% dei dipendenti, lanciando il servizio “Twitter blu” a pagamento e introducendo il trading sulla piattaforma social, grazie ad una collaborazione con eToro.

Inoltre, Musk, ha recentemente nominato Linda Yaccarino amministratore delegato per migliorare la reputazione dell’azienda e aumentare il numero degli inserzionisti. Il ceo di Tesla, SpaceX e Twitter ha dichiarato di voler trasformare Twitter in una “app per tutto”, con una serie di funzioni per attirare nuovi utenti, compresi i servizi finanziari.