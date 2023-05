Twitter, Elon Musk: nuovo ceo una donna. Sarà Linda Yaccarino?

Elon Musk, fondatore e AD di Tesla, ha fatto il grande annuncio: si dimetterà dalla carica di ceo di Twitter, il social che ha acquistato ufficialmente lo scorso ottobre per 44 miliardi di dollari.

Al suo posto, tra sei settimane, una donna, che assumerà la posizione di amministratrice delegata, e il cui nome rimane per ora un mistero.



Il Wall Street Journal ha riportato nel frattempo alcune indiscrezioni, secondo cui la manager di NBC Universal (Comcast) Linda Yaccarino sarebbe stata in trattative per assumere la carica di numero uno di Twitter.

L’annuncio di Musk è arrivato con un post pubblicato su Twitter.

Il tycoon ha reso noto anche che, una volta dimessosi dalla carica di ceo, diventerà presidente esecutivo e responsabile della supervisione dei prodotti di Twitter.

Immediata a Wall Street la reazione del titolo Tesla che, nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, è balzato subito di oltre il 2%.

Una reazione che non sorprende, visto che il titolo era stato preso di mira dai sell, lo scorso anno, non solo per aver la crisi che aveva colpito tutto il settore hi-tech, ma anche per il timore che Elon Musk fosse ormai troppo distratto dal nuovo giocattolo Twitter, per concentrarsi seriamente sul futuro del colosso EV.

D’altronde, quella di Twitter era stata considerata una sorta di soap opera fin dall’inizio, ovvero fin da quel giorno di aprile del 2022 in cui era arrivata la notizia dell’investimento iniziale di Elon Musk nel social.

Era stata la stessa Sec, l’Autorità di Borsa Usa, ad annunciare che il manager aveva rastrellato una partecipazione pari al 9,2% del capitale del social.

Nei giorni successivi, Elon lanciava l’Opa nel bel mezzo di polemiche varie con gli stessi vertici e sulla scia dei dubbi di diversi strategist, che facevano notare come la cifra messa sul piatto fosse troppo alta.

Il tycoon finiva così con il mollare l’osso, anticipando una serrata lotta in tribunale contro i vertici del gruppo.

Poi, la giravolta del magnate americano, con la decisione di andare avanti e acquistare Twitter e dunque di pagare quei 54,20 dollari per azione che erano stati precedentemente concordati.

Il completamento dell’acquisizione nell’ottobre del 2022 non chiudeva sicuramente la saga.

Elon Musk finiva nel mirino della stessa Onu, annunciando la decisione di silurare la metà circa dei dipendenti:

iniziava l’esodo dei grandi colossi della Corporate America, che decidevano come segno di protesta di sospendere la pubblicità su Twitter.

La notizia dei maxi licenziamenti provocava sdegno anche tra gli utenti del social: erano i giorni in cui sulla stessa Twitter era boom di hashtag #RIPTwitter #TwitterTakeover #TwitterDown e #Mastodon, quest’ultimo nome del social alternativo a Twitter verso cui tanti utenti avevano deciso di migrare.

Diversi dipendenti del social minacciavano di andare via, soprattutto dopo l’ultimatum lanciato da Musk.

Nel frattempo, il titolo Tesla continuava ad affondare, mentre Musk sdoganava anche le fake news su Covid e vaccini, facendo gridare ulteriormente allo scandalo.

Riguardo alla decisione di mollare la carica di ceo di Twitter, questa era stata annunciata da Elon Musk nel mese di dicembre dopo che lo stesso numero di Tesla aveva lanciato un sondaggio, sulla piattaforma, chiedendo agli utenti del social se fosse il caso di rinunciare alla carica di amministratore delegato del gruppo. Più del 57% aveva risposto con un “sì”.

Ma chi è Linda Yaccarino?

Andando a leggere il suo profilo direttamente sul sito della NBC Universal , si apprende che Linda Yaccarino è al momento presidente della divisione “Global Advertising and Partnerships” di NBC Universal.

Yaccarino viene descritta come “ponte strategico e operativo che collega tutte le divisioni di business, immobiliari e di global networks di NBCUniversal”, “responsabile della gestione del portafoglio della società delle reti lineari e delle piattaforme digitali e di streaming, così come delle partnership di distribuzione e delle relazioni con i clienti.

Yaccarino controlla, tra le varie attività, tutte le vendite di spazi pubblicitari a livello lcoale e nazionale, gli accordi, il marketing, i dati e le iniziative strategiche.

Ancora, “NBCUniversal sottolinea che Yaccarino e il suo team globale costituito da 2.000 persone aiutano a mettere in contatto marchi emergenti e consolidati con centinaia di milioni di telespettatori, con un impatto economico su ogni settori”

Da quando è arrivata alla NBCU nel 2011, il suo team è riuscito a generare più di $100 miliardi di vendite di spazi pubblicitari.

(in fase di scrittura)