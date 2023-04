Twitter lancia nuove funzioni: fino a 10mila caratteri per gli abbonati Blu

Twitter ha lanciato una nuova funzione che consente ai suoi abbonati Blu di twittare fino a 10.000 caratteri in messaggi che supporteranno anche la formattazione in grassetto e corsivo.

Le nuove funzionalità consentono di scrivere in forma molto più lunga, più simile a un saggio che ai brevi frammenti di testo che hanno caratterizzato Twitter per anni. Twitter ha avuto un limite di 140 caratteri per anni, prima di raddoppiarlo nel 2017 a 280 caratteri.

Twitter Blue è il prodotto in abbonamento dell’azienda che offre più funzioni rispetto alla versione gratuita, tra cui il segno di spunta blu. Costa 8 dollari al mese se ci si iscrive tramite Twitter.