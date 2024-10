Ci siamo, oggi si conoscerà la decisione della Bce sui tassi di interesse. I mercati danno per scontato un taglio da 25 punti base e attendono indicazioni dalla presidente Lagarde sulle prossime mosse dell’istituto. Nel frattempo, il dato finale sull’inflazione di settembre conferma la discesa sotto il target del 2%.

Bce verso il secondo taglio consecutivo dei tassi

L’istituto di Francoforte è pronto ad abbassare il costo del denaro per la seconda riunione consecutiva, imprimendo un’accelerazione al ritmo di tagli con un’altra mossa da 25 punti base, che porterà il tasso sui depositi presso la banca centrale al 3,25%.

Fino all’ultimo incontro, tenutosi appena cinque settimane fa, tutto portava a pensare che la successiva riduzione sarebbe arrivata a dicembre, nell’ultimo incontro del 2024. Tuttavia, i dati macro hanno mostrato una discesa dell’inflazione, accompagnata da un deterioramento dell’attività economica. “I dati Pmi hanno sicuramente fatto pendere la bilancia a favore di un taglio dei tassi a ottobre”, sostiene Michala Marcussen, capo economista presso Societe Generale.

Diversi funzionari, tra cui la stessa Lagarde, hanno supportato questa previsione, malgrado la prudenza di alcuni “falchi” come il lettone Martins Kazaks, che ha messo in guardia i mercati “contro il rischio di correre troppo oltre”.

Inflazione in calo all’1,7% a settembre

Proprio oggi, a ridosso dell’annuncio della Bce, sono stati annunciati i numeri finali sui prezzi al consumo della zona euro per il mese di settembre. I dati mostrano un rallentamento all’1,7% annuo (dal 2,2% di agosto), persino più marcato dell’1,8% inizialmente rilevato, con una variazione mensile pari a -0,1% e un Cpi core al 2,7%, entrambi confermati dalla stima flash.

Per la prima volta dal 2021 l’inflazione si trova dunque al di sotto del target del 2% fissato dal Consiglio direttivo, anche se i responsabili di politica monetaria hanno anticipato una possibile risalita nei prossimi mesi.

Focus Bce sulla crescita in rallentamento dell’eurozona

Nel frattempo, “l’attenzione della Bce si è spostata da un’inflazione troppo elevata a una crescita troppo debole”, come sottolineato da Paul Hollingsworth, capo economista per l’Europa di Bnp Paribas. “Da una prospettiva di gestione del rischio, ha perfettamente senso accelerare il ritmo dell’allentamento, anche se l’elevata incertezza richiede ancora una certa cautela“.

E i fattori di incertezza, per l’appunto, non mancano, tra le imminenti elezioni statunitensi del 5 novembre, le incognite sulle prossime mosse della Fed, la possibile escalation di tensioni in Medio Oriente e il rallentamento della domanda dei consumatori in Cina, solo per citare quelli principali.

A settembre la Bce ha tagliato le stime di crescita per il 2024 allo 0,8%, un obiettivo che sembra ancora ottimistico. Per il portoghese Mario Centeno, membro del Consiglio direttivo, il rischio è un ritorno al contesto di bassa inflazione e bassa crescita che ha preceduto la pandemia.

Occhi su Lagarde per spunti sul taglio tassi di dicembre

I riflettori oggi saranno puntati soprattutto sulla presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa in programma alle 14:45, mezzora dopo la diffusione del comunicato della Bce. I mercati vorranno capire soprattutto se, dopo il taglio di oggi, un ulteriore intervento a dicembre sia ancora sul tavolo.

“Molto probabilmente la presidente continuerà a vincolare il taglio ai dati macro”, spiegano gli analisti di Mps Capital Services. Anche in questo caso, comunque, un’altra mossa a dicembre “appare molto probabile, considerato il trend di discesa dell’inflazione e i deludenti dati macro, nello specifico quelli della Germania che si appresta a chiudere l’anno con il secondo calo consecutivo del Pil”.

A dicembre, inoltre, saranno disponibili le previsioni aggiornate per l’espansione economica e l’inflazione, inclusa la prima stima per il 2027.

Discussioni su tasso neutrale Bce rinviate al 2025

In vista del futuro, un ritorno più rapido del previsto dell’inflazione al 2% (in maniera stabile) potrebbe aprire la porta a tagli dei tassi più energici. Il membro greco del Consiglio direttivo, Yannis Stournaras, ha affermato la scorsa settimana che l’obiettivo potrebbe essere raggiunto entro la metà dell’anno prossimo, mentre le proiezioni della Bce lo prevedono solo verso la fine del 2025.

Alcuni funzionari stanno già riflettendo sulla prospettiva di portare i tassi ad un livello neutrale, che non stimoli né limiti la crescita, qualora l’obiettivo di inflazione venga raggiunto.

Sebbene il tasso neutrale possa essere solo stimato, si collocherebbe a grandi linee tra l’1,5% e il 3%. In ogni caso, una discussione sul livello appropriato di politica monetaria neutrale dovrebbe intensificarsi il prossimo anno, come sottolineato da Konstantin Veit, portfolio manager presso Pimco.