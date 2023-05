Nvidia fa tremare le big tech. Occhi puntati sull’IA

A Wall Street buon andamento per il titolo Nvidia le cui azioni hanno avviato le contrattazioni con un progresso di quasi il 30% trovandosi così a quota 368 dollari, dopo aver chiuso la seduta della vigilia poco sopra i 300 dollari. Il produttore di chip nella serata di ieri ha presentato i suoi conti trimestrali, periodo chiuso con vendite complessive in calo del 13%, anche se l‘utile netto si è attestato sopra i 2 miliardi di dollari (0,82 dollari ad azione), in aumento rispetto agli 1,62 miliardi realizzati nel medesimo periodo dell’anno precedente.

Quello che ha innescato la raffica di acquisti di oggi sono le previsioni della società, che adesso prevede ricavi per circa 11 miliardi di dollari nel trimestre in corso, un risultato che sarebbe oltre il 50% in più rispetto alle precedenti stime ferme a 7,15 miliardi di dollari.

Nvidia ha beneficiato ampiamente delle vendite record di data center per $ 4,28 miliardi, con un aumento del 14% e questo guidato dalla crescente domanda di IA generativa e modelli di linguaggio.

Sale la domanda di intelligenza artificiale

Nvidia si sta sempre più posizionando come il principale fornitore di componenti che rendono possibile lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Le stime della società dimostrano come la società stia beneficiando dalla frenesia dell’IA e presto potrebbe raggiungere un nuovo record di vendite, confermandosi tra i leader del settore.

“La domanda di chip è in continua espansione. Stiamo assistendo a ordini incredibili per riorganizzare i data center del mondo, consentendo così di eseguire strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGpt”.

All’inizio di quest’anno, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha descritto l’intelligenza artificiale come la tecnologia in più rapido sviluppo al mondo. La piattaforma di Nvidia consente ai clienti aziendali di accedere alla tecnologia relativa all’intelligenza artificiale tramite provider di cloud computing come Microsoft e Oracle, creando così un nuovo mercato per “AI-as-a-service” per migliaia di aziende in tutto il mondo.

“Nvidia si trova in una posizione unica per capitalizzare le tendenze del settore informatico di calcolo accelerato e intelligenza artificiale generativa. Ora la più grande sfida dell’azienda sarà la sua capacità di soddisfare la domanda aggressiva per la sua vasta gamma di data center computing, connettività e soluzioni di elaborazione accelerata.

“Nvidia potrebbe trovarsi in una posizione unica, in un mercato in rapida espansione”, commenta l’analista Stacy Rasgon, secondo cui “gli investitori hanno infatti individuato Nvidia come uno dei grandi potenziali vincitori nell’intelligenza artificiale, in seguito al successo virale di ChatGPT e di altri strumenti popolari”.

Intanto, l’aumento nel pre market di Nvidia ha contribuito anche a spingere al rialzo le azioni di altri produttori di chip e società legate all’intelligenza artificiale, tra cui ASML Holding e Advanced Micro Devices, ma anche Microsoft e Google.

Tuttavia, se andiamo a confrontare le performance di Nvidia con quelle dei suoi principali competitor: Intel e AMD, vediamo come la performance di Nvidia abbiamo ampiamente superato quelle dei suoi competitors, prendendosi nel giro di 3 anni la leadership tra i produttori di chip (grafico qui sotto).

Nvidia tra le big mondiali: verso $ 1 trilione

“L’impennata della trasformazione della spesa per l’IA sta dando i suoi frutti molto prima del previsto”

La società sta già ampiamente sovraperformando i principali indici e titoli americani, infatti da inizio anno mostra un progresso del 105%, un incremento che porta la società con sede a Santa Clara nel circolo delle più grandi società al mondo per capitalizzazione di mercato.

Teniamo infatti presente che al momento Nvidia mostra una capitalizzazione di mercato di 755 miliardi di dollari (senza contare il rialzo odierno), oltre 6 volte superiore alla capitalizzazione di Intel, società cjhe lo scorso anno realizzò oltre il doppio dei ricavi annui di Nvidia. Se consideriamo il rialzo di oggi la capitalizzazione di mercato di Nvidia aumenterebbe di $ 189 miliardi fino a un record di oltre 940 miliardi di dollari, avvicinandosi cosi a $ 1 trilione.

Ecco che se Nvidia dovesse raggiunge questa capitalizzazione di mercato, la società sarebbe solo la nona azienda nella storia a raggiungere questo traguardo.

“Non capita spesso di vedere un’azienda da 700 miliardi di dollari muoversi del 25% in un giorno, non ho mai visto niente del genere”, ha affermato Richard Windsor, fondatore del ricercatore indipendente Radio Free Mobile.

Pioggia di Buy dagli analisti

L’ottima performance trimestrale presentata ieri ha spinto molti analisti ad incrementare il prezzo obiettivo sulle azioni Nvidia. Guardando ai dati raccolti da Bloomberg vediamo infatti che la quasi totalità degli analisti che seguono il titolo (47) danno indicazione Buy su Nvidia, in 10 dicono di mantenere il titolo in portafoglio, mentre nessuno dice sell. Il target price medio a 12 mesi è a 427 dollari ad azione, il che vorrebbe dire un rendimento potenziale di oltre il 40% dai prezzi attuali a Wall Street.

Secondo gli analisti di Wedbush, che hanno portato il target price a $ 490 da $ 290 “la crescita correlata all’intelligenza artificiale nelle prospettive di NVDA ha sorpreso tutti”.

Secondo gli analisti di Barclays (prezzo obiettivo a $ 500 da $ 275), “Nvidia è al posto giusto al momento giusto con prodotti all’avanguardia” e “questo è solo l’inizio, in quanto la società ha un posizionamento unico, poiché non c’è nessuna minaccia competitiva significativa a breve termine”.

Titolo sui massimi storici

Con il rialzo di oggi Nvidia si porta così su nuovi massimi storici, portando la performance da inizio anno ad un progresso di oltre il 105%, +180% dai minimi di ottobre.

Nvidia dopo aver raggiunto il minimo poco sopra a 100 dollari lo scorso ottobre, ha invertito la tendenza inserendosi in un solido trend rialzista.

In caso di proseguimento della forza i successivi livelli di resistenza che potrebbero ostacolare un’avanzata dei prezzi si trovano prima a 380 dollari e poi a quota psicologica dei 400 dollari ad azione.

Al contrario, in caso di storno e di ritracciamento fisiologico i principali livelli di supporto si trovano prima a 350 dollari ad azione, precedenti massimi storici raggiunti a novembre del 2021. Altra importante area supportiva si trova a quota 300 dollari ad azione.