Tesla in rimonta da inizio anno (+68%), ecco i driver per il titolo

Tesla si sta avvicinando al raddoppio del valore in borsa rispetto al minimo di gennaio, spinta da un rally sfrenato dei titoli “growth” e segnali positivi in seguito all’annuncio della riduzione dei prezzi per stimolare la domanda di veicoli elettrici.

Il titolo accelera al rialzo del 5% a $ 212 per azione in apertura della seduta di Wall Street, il che implica un guadagno del 106% rispetto al minimo intraday del 6 gennaio.

L’impennata nell’ultimo mese arriva in un momento in cui gli investitori tornano ad accumulare titoli “growth” come per esempio il tech USA dopo un 2022 piuttosto complicato per il settore, scommettendo che il ciclo dei rialzi dei tassi della Federal Reserve si sta avvicinando alla fine.

La società guidata da Elon Musk ha beneficiato dagli utili superiori alle previsioni e una guidance sulla produzione nel 2023 piuttosto ottimista. Anche le notizie positivi sui crediti d’imposta per i veicoli elettrici hanno rafforzato il sentiment.

Allo stesso tempo, il forte taglio dei prezzi a gennaio sembra funzionare, provocando un aumento della domanda di auto Tesla scatenando una guerra dei prezzi in Cina.

Analisti: l’aumento del trading speculativo rafforza la performance di Tesla

Secondo Eric Schiffer, amministratore delegato della società di private equity Patriarch Organization “Il valore del titolo Tesla sta crescendo così velocemente a causa di un mercato che crede che la Fed stia venendo in soccorso”. Anche i buoni risultati del quarto trimestre insieme alla “riduzione dei prezzi per stimolare la domanda di macchine Tesla” hanno aiutato, ha aggiunto Schiffer.

Un aumento del trading speculativo nelle ultime settimane potrebbe anche spiegare i guadagni, data la popolarità del titolo tra i singoli azionisti.

“Da inizio anno Tesla è stata sicuramente l’obiettivo principale degli investitori retail”, ha affermato Marco Iachini di Vanda Securities. Mentre gli acquisti su Tesla degli investitori retail non sono insoliti, visto che Tesla è “un favorito dei piccoli investitori”, Iachini ha affermato che la persistenza e l’entità dei flussi sono sorprendenti.

Nonostante il rimbalzo dai minimi, le azioni sono ancora solo ai massimi dall’inizio di novembre e hanno ancora molta strada da fare per recuperare il crollo del 65% registrato lo scorso anno.

L’indice di forza relativa di Tesla, un indicatore che misura se un titolo è sotto o sovra acquistato, mostra segni di acquisti eccessivi, generalmente visti dai mercati come un’indicazione che un declino è imminente.

