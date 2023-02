Alphabet (Google) crolla in borsa (-7%) il chatbot Bard non convince

Il titolo della società madre di Google, Alphabet, ha chiuso in ribasso di oltre il 7% mercoledì in seguito all’evento organizzato della società per lanciare ufficialmente il suo nuovo chatbot di intelligenza artificiale chiamato Bard. Un giorno dopo la presentazione della versione aggiornata del motore di ricerca Bing di Microsoft con la tecnologia di ChatGPT.

Google ha annunciato ufficialmente Bard e ha dichiarato che inizierà a implementare la tecnologia nelle prossime settimane.

Durante l’evento trasmesso in live streaming da Parigi, i dirigenti di Google hanno presentato le capacità di Bard. La presentazione ha mostrato come Bard può essere utilizzato per mostrare i pro ei contro dell’acquisto di un’auto elettrica o per pianificare un viaggio nel nord della California o qualsiasi altra destinazione.

L’evento però ha anche mostrato la complessità dell’implementazione di questo tipo di strumenti di intelligenza artificiale quando lo schermo ha catturato un errore fattuale di Bard.

Bard è alimentato dalla tecnologia LaMda (Language Model for Dialogue Applications, ovvero modello di linguaggio per le applicazioni di dialoghi), che a sua volta attinge ai modelli di linguaggio Gpt.

La società ha specificato che inizialmente la nuova tecnologia di conversazione sarà disponibile solo ad un gruppo ristretto di utenti prima di introdurla all’ampio pubblico, ha specificato la società in un post sul blog della società.

L’evento ha anche mostrato miglioramenti dell’intelligenza artificiale a una serie di altri prodotti Google, tra cui Maps e Google Lens, che consente alle persone di cercare immagini dalla fotocamera del proprio telefono.

Bard non convince e Google crolla a Wall Street (-7%)

In seguito alla presentazione ufficiale di Bard il titolo ha perso il 7% a Wall Street scendendo a 99 dollari per azione. Mentre lo S&P 500 ha ceduto l’1,1% a 4.117 punti.

Secondo gli analisti di Evercore il motivo per la delusione degli investitori sono le “poche novità” dall’evento di Google, che potrebbero aver contribuito al calo del prezzo delle azioni. Gli analisti hanno affermato che quello che è stato presentato ieri sia uno sguardo iniziale e “forse affrettato” all’intelligenza artificiale su cui Google ha lavorato per anni.

Anche così, gli analisti hanno sottolineato che la tecnologia di intelligenza artificiale di Google sia “altrettanto valida” a quella della concorrenza.