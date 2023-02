Tesla aumenta la produzione e scatena la guerra dei prezzi in Cina

Tesla intende aumentare la produzione nel stabilimento di Shanghai nel primo trimestre dell’anno per soddisfare la domanda innescata da tagli di prezzo sui modelli più venduti, secondo fonti anonimi di Reuters a conoscenza del piano di produzione. Settimana scorsa al margine della call con gli analisti il Ceo di Tesla, Elon Musk ha annunciato la riduzione dei prezzi dei veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Europa fino al 20%. Una decisione legata alla strategia volta di aumentare la domanda di veicoli Tesla in un contesto macro complicato.

Secondo il piano a casa automobilistica guidata da Elon Musk prevede di produrre una media settimanale di quasi 20.000 unità nella fabbrica di Shanghai a febbraio e marzo. Per la società produttrice di macchine elettriche la fabbrica di Shanghai è la più redditizia e produce veicoli destinati sia per il mercato cinese che quello europeo.

Quel livello di produzione porterebbe la manifattura dello stabilimento vicino al tasso di settembre, quando sono state prodotte 82.088 auto Model 3 e Model Y, secondo i dati della China Passenger Car Association.

Tesla scatena la “guerra dei prezzi”

I tagli dei prezzi di Tesla in Cina hanno scatenato quella che gli analisti hanno descritto come una guerra dei prezzi. Le case automobilistiche cinesi Xpeng e Aito di Seres hanno seguito l’esempio tagliando i prezzi.

Nei primi 29 giorni di gennaio, le vendite medie giornaliere di Tesla in Cina sono aumentate del 36% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, a 25.686 veicoli. La crescita è stata leggermente superiore a quella del principale concorrente di Tesla in Cina BYD Auto, mentre le vendite complessive di auto sono diminuite del 45%, secondo quanto hanno mostrato i dati di China Merchants Bank International.

Ford aumenta la produzione e riduce i prezzi

Anche Ford Motor sta aumentando la produzione tagliando i prezzi del suo crossover elettrico Mustang Mach-E, una settimana dopo l’annuncio di Elon Musk.

La casa automobilistica di Detroit ha dichiarato lunedì che abbasserà il prezzo del Mach-E, che è paragonabile al modello Y di Tesla, di una media di circa $ 4.500, a seconda del modello. Le riduzioni vanno da $ 600 a $ 5.900, rispetto alle riduzioni di prezzo di Tesla fino a $ 13.000 relativo alla Model Y.

Il Mach-E ha portato Ford a diventare la seconda casa automobilistica di veicoli elettrici più venduta negli Stati Uniti nel 2022, anche se dietro a Tesla con un ampio margine. Nello scorso anno Ford ha venduto più di 65.000 veicoli elettrici negli Stati Uniti. Motor Intelligence stima che Tesla, che non riporta le vendite per regione, abbia venduto più di 522.000 veicoli elettrici negli Stati Uniti nel 2022.