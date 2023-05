PacWest riaccende il sell-off sulle banche USA

Il titolo PacWest Bancorp perde poco più del 6% toccando i 5 dollari per azione in apertura della seduta di Wall Street, trascinando così l’intero comparto bancario al ribasso dopo due giorni di recupero. Soffre anche Western Alliance cedendo il 4,7% a 26 dollari per azione insieme a JPMorgan, Wells Fargo e Bank of America che perdono poco più dell’1%.

Banche regionali sotto pressione

I titoli bancari soprattutto quelli regionali rimangono sotto pressione dopo i collasso della Silicon Valley Bank e la Signature Bank. Gli investitori hanno reagito all’ondata di deflussi dei depositi dalle banche di piccole e medie dimensioni e alle crescenti preoccupazioni relative alla stabilità del settore in generale.

Ma non solo. Anche le preoccupazioni relative all’aumento dei costi di finanziamento e l’impatto di lungo termine e il potenziale inasprimento della regolamentazione del settore bancario, hanno pesato sul settore bancario.

Il fallimento della First Republic Bank all’inizio della scorsa settimana ha ulteriormente alimentato la volatilità dei titoli bancari con l’indice bancario regionale KBW, che ha perso l’11% in seguito al collasso della banca californiana.

PacWest in calo del 74% da inizio anno

Il titolo PacWest (Pacific West) ha perso il 74% da inizio anno, registrando così una delle performance peggiori soprattutto a livello regionale.

C’è però un titolo per cui l’anno è stato positivo in termini di performance in borsa, New York Community Bancorp ha guadagnato il 16%, penalizzando così i venditori allo scoperto ovvero i cosiddetti “short seller.” Tuttavia, gran parte degli analisti rimangono positivi riguardo al settore nonostante le recenti turbolenze.

“Riconosciamo le potenziali sfide per le banche man mano che l’anno avanza, ma crediamo anche che stiano gestendo abbastanza bene questi venti contrari”, ha scritto Jon Arfstrom, analista di RBC Capital Markets in una nota. “Riteniamo che le valutazioni siano interessanti dato il forte calo dei prezzi delle azioni nelle ultime settimane, in particolare se confrontate con le ragionevoli prospettive fondamentali”.