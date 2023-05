Il numero uno di JPMorgan, Jamie Dimon, attualmente in visita in Cina, ha chiesto un “vero impegno” tra Washington e Pechino per la de-escalation delle tensioni, in un momento piuttosto complesso per le relazioni sino-americane. Tra l’altro proprio nello stesso periodo anche il miliardario e CEO di Tesla, Elon Musk si trova in Cina per riaffermare la presenza del produttore di macchine elettriche nel paese del Dragone.

Parlando al JPMorgan Global China Summit a Shanghai, Dimon ha affermato che le controversie sulla sicurezza e sulle questioni relative al commercio tra le due maggiori economie del mondo sono “risolvibili”. Specificando però, “Ma non risolverai queste cose se sei semplicemente seduto dall’altra parte del Pacifico a urlarti contro, quindi spero che avremo un vero impegno da entrambe le parti”, secondo quanto riporta Reuters.

Dimon promuove il “de-risking” tra gli Stati Uniti e Cina

Jaime Dimon sta inoltre promuovendo il “de-risking” dei legami commerciali tra Oriente e Occidente piuttosto che un disaccoppiamento su vasta scala, visto che il gigante di Wall Street cerca di rafforzare la propria presenza in Cina.

Nel novembre 2021, Dimon ha espresso “rammarico” relativo alle dichiarazioni, che “la banca sarebbe sopravvissuto al partito cinese”, cercando di limitare i danni. I commenti che hanno suscitato l’ira di Pechino sono arrivati poco dopo che JPMorgan ha ottenuto l’approvazione regolamentare per diventare la prima società straniera a stabilire la piena proprietà di un broker di titoli in Cina.

Anche Musk in visita in Cina nello stesso momento

Ma non solo Dimon anche il miliardario e CEO di Tesla, Elon Musk è in visita in Cina proprio nello stesso periodo. La visita del CEO di Tesla in Cina è “molto importante” per la società, ha affermato Anthony Sassine, Senior Investment Strategist di Kraneshares.

La Cina rappresenta il 50% delle vendite di veicoli di Tesla e il 20% della sua capacità produttiva, e questa visita “metterebbe le cose in chiaro, per assicurarsi che fosse sulla stessa pagina del Partito Comunista Cinese”, ha spiegato Sassine.

Durante la call con gli analisti in seguito alla trimestrale di Tesla ad aprile, Musk ha identificato le tensioni USA-Cina come un rischio per le proiezioni del produttore di veicoli elettrici per il 2023.

Tra l’altro in un contesto di guerra dei prezzi nel settore automobilistico, Tesla ha tagliato i prezzi delle proprie auto in Cina lo scorso ottobre e gennaio, e successivamente ha nuovamente aumentato i prezzi a maggio di quest’anno. Tuttavia, il prezzo delle auto di Tesla rimane inferiore rispetto all’inizio del 2023 a causa dei numerosi tagli di prezzo in tutto il mondo e la competizione dei produttori cinesi.

“Il fatto che Tesla sia stata costretta a tagliare i prezzi in primo luogo dimostra quanto sia importante il mercato cinese per la casa automobilistica elettrica statunitense”, ha affermato in un intervista alla CNBC Bill Russo, fondatore e CEO di Automobility.

Russo ha inoltre affermato che Tesla ha bisogno dell’economie di scala fornite dalla Cina per mantenere il suo vantaggio a livello di costo su scala globale, “ma per sostenerlo, deve assicurarsi di mantenere la propria rilevanza nel paese”.