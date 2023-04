LVMH prima in Europa con capitalizzazione oltre $500 MLD

Il gigante del lusso LVMH gestito dal ceo Bernard Armault è diventato oggi, ufficialmente, il primo gruppo europeo quotato in Borsa a presentare una capitalizzazione di mercato superiore ai 500 miliardi di dollari.

La holding, a cui fanno capo i marchi Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy, così come gli altri brand Givenchy, Bulgari e Sephora, ha superato l’importante pietra miliare, dopo la grande corsa del titolo che, da inizio anno, ha segnato un rally pari a +32,8% dall’inizio del 2023.

Un assist alle quotazioni di LVMH era arrivato già all’inizio del mese di aprile, sulla scia della

pubblicazione della trimestrale, che aveva messo in evidenza un aumento delle vendite pari al 17%, più del doppio rispetto alle attese degli analisti.

Il titolo LVMH è scattato ulteriormente oggi, balzando a un nuovo massimo storico, e così portando il valore di mercato del gruppo capitanato da Arnault a superare quota 500 miliardi.

Vale la pena ricordare che il colosso con sede a Parigi aveva riportato già nell’intero 2022 risultati record, con un fatturato di 79.2 miliardi di euro per l’anno intero, e utili legati a operazioni ricorrenti pari a 21.1 miliardi.

Per LVMH, si è trattato del secondo anno consecutivo di conti record. La casa di moda ha spiegato i risultati eccellenti riportati con il reopening dell’economia cinese dal periodo di lockdown da Covid-19, che il governo di Pechino ha tenuto in vigore fino alla fine del 2022 e, anche, con il ritorno del boom dei viaggi, che ha riportato nei suoi store potenziali acquirenti di tutto il mondo, appartenenti alla fascia alta di reddito.

Le scommesse sugli effetti sull’economia del reopening della Cina hanno contribuito a far balzare i titoli di altri titani del lusso, come quello di Richemont, Kering e Burberry.

Un articolo del Financial Times riassume il traguardo incassato dal titolo del gruppo.

Nelle prime ore della sessione odierna, le quotazioni di LVMH sono salite dello 0,3%, rispetto al valore di chiusura dello scorso venerdì, attestandosi a quota 903,7 euro. Il rialzo ha portato la capitalizzazione di mercato a crescere al valore di 454 miliardi di euro, l’equivalente di $500,3 miliardi, a fronte di un rapportob euro-dollaro a quota $1.1019.

In base alle rilevazioni di Bloomberg, il trend ha permesso a LVMH di diventare la prima società europea a sorpassare la soglia di valore di mercato di 500 miliardi di dollari.

Guardando all’indice azionario benchmark dell’Europa Stoxx 600, emerge tra l’altro che i gruppi che occupano il secondo e il terzo posto della classifica delle società a maggiore capitalizzazione presentano delle cifre decisamente inferiori.

I due gruppi sono Nestlé e Novo Nordisk, che hanno rispettivamente valori di mercato pari a €326bn e €272 miliardi.

LVMH, oltre a essere da lui capitanata, è anche controllata dal miliardario Bernard Arnault.

Il Financial Times ha ricordato anche che, dall’inizio del 2023, il listino azionario benchmark della borsa di Parigi, Cac 40, ha incassato un rialzo del 17%, beneficiando della corsa degli investitori a posizionarsi sui titoli del lusso.

LVMH, con il suo rialzo del 32,9%, ha battuto anche la borsa parigina.

Hanno fatto meglio della borsa di Parigi anche altri titoli delle case di moda francesi.

Il titolo L’Oréal ha messo a segno nello stesso arco temporale un rialzo del 31,1%, mentre le azioni di Hermès, conosciuta per la sua iconica borsa Birkin, sono balzate del 39.4%.

Così Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha commentato i nuovi record segnati dal colosso francese LVMH:

“Con una crescita del rendimento totale negli ultimi 5 anni pari a circa il 242%, dietro solamente a Hermès, e con un fatturato per il primo trimestre 2023 in progresso del 16,8%, il titolo LVMH segna un nuovo record, diventando l’undicesima società mondiale a maggior capitalizzazione e la prima società europea a superare la soglia dei 500 miliardi di dollari”.

Debach ricorda che “siamo ancora ben lontani dai valori americani, con Apple che guida la classifica con i suoi 2,6 trilioni di dollari (con il suo picco massimo di 2,94 trilioni di dicembre 2021), ma i dati evidenziano un coefficiente P/E forward simile: entrambi intorno a 26x (26,7x per Apple e 26,6x per LVMH), con il titolo francese che in passato ha fatto segnare persino valori maggiori. E’ ancora attesa una forte crescita, quindi, per il colosso della moda francese”.

L’analista di eToro spiega che “la diversificazione geografica gioca a favore del titolo del lusso”, che sta “beneficiando dalla riapertura cinese così come dalla maggiore domanda giapponese, tanto che il mercato europeo e quello americano rappresentano insieme solamente poco meno della metà del fatturato complessivo (circa 49,3%)”.

In particolare, per LVMH, la “riapertura cinese riporta le maggiori prospettive da parte del management, con lo slancio a doppia cifra del primo trimestre di buon auspicio per la performance nell’anno”.

“Di fatto – conclude Gabriel Debach – la moda sorpassa il tech Usa, evidenziando una maggiore resilienza ai timori inflazionistici e persino al rallentamento economico”.

Il risultato nella classifica mondiale dei Paperon de’ Paperoni del mondo è notevole:

“Le attuali valutazioni rendono Arnault Bernard l’uomo più ricco del mondo, secondo la classifica Forbes, con i suoi circa $243 mld di patrimonio, seguito dal patron di Tesla, Elon Musk ($175 mld) e da Jeff Bezos ($130 mld)”-

.