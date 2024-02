Mitsubishi vola a Tokyo con maxi buyback, Buffett festeggia

Mitsubishi Corp. ha registrato un balzo del 9,8% sulla borsa di Tokyo, registrando la miglior performance giornaliera dall’agosto 2020. A spingere le quotazioni del colosso giapponese è stato soprattutto l’annuncio di un buyback azionario “monstre” da 500 miliardi di yen (circa 3,4 miliardi di dollari), dopo aver diffuso i risultati del terzo trimestre fiscale che hanno mostrato un utile netto sopra le attese degli analisti. Una buona notizia per Warren Buffett, tra i principali investitori del gigante nipponico.

L’utile di Mitsubishi batte le attese nel 3Q

Nel terzo trimestre dell’esercizio che si chiuderà il 31 marzo 2024 Mitsubishi Corp. ha registrato un utile netto di 679,91 miliardi di yen, rispetto a 235,75 miliardi del corrispondente periodo dell’anno prima, sovrastando nettamente la previsione media degli analisti di 206,26 miliardi di yen (consensus di Bloomberg). I ricavi netti si sono attestati a 5,14 trilioni di yen, in flessione del 7,5% su base annua.

Nei 9 mesi, il risultato netto è diminuito del 27% a 696,61 miliardi di yen, mentre per il full year è confermata la guidance sull’utile netto, pari a 950 miliardi di yen, inferiore ai 975,63 miliardi di yen del consensus.

Buyback azionario da 500 miliardi di yen

Quello che ha veramente spinto il titolo al rialzo è stato l’annuncio del piano di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo complessivo fino a 500 miliardi di yen. Il programma di buyback, che riguarda fino al 10% del capitale sociale, verrà messo in atto dal 7 febbraio al 30 settembre, con l’obiettivo di annullare tutte le azioni acquisite il 31 ottobre.

Secondo gli analisti di Jefferies, il “monstre buyback” è stato inaspettato e determina un payout del 94% per l’anno fiscale 2024, il più alto tra i peer della società. La generazione di cassa è “chiaramente in anticipo rispetto al previsto” e “se la società non trova obiettivi di acquisizione interessanti, il management potrebbe rilasciare la liquidità in eccesso agli azionisti al fine di mantenere e migliorare la loro efficienza di capitale, puntando a un Roe a doppia cifra”, affermano il broker. Alla luce di questi elementi, Jefferies mantiene il rating “buy” sul titolo e alza il target price a ¥ 3.200, dai precedenti ¥ 2.666.

Inoltre, Mitsubishi ha reso noto che insieme all’azienda di telecomunicazioni KDDI privatizzerà Lawson, terza catena di minimarket del Giappone per numero di negozi, tramite un’offerta pubblica d’acquisto da 3,3 miliardi di dollari. Per gli analisti di SMBC Nikko Securities, società di intermediazione mobiliare giapponese, la decisione di eliminare la maggior parte di Lawson dal bilancio di Mitsubishi dovrebbe migliorare l’efficienza degli asset.

​Warren Buffett festeggia dopo l’annuncio di Mitsubishi

Le ultime novità di Mitsubishi faranno felice Warren Buffett, tra i più importanti soci del conglomerato giapponese, le cui azioni sono in rialzo del 23,5% da inizio anno e dell’81% negli ultimi 12 mesi.

Nel 2020 Berkshire Hathaway ha investito in Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni e Itochu, le cinque maggiori società commerciali del Giappone, e da allora ha aumentato le sue partecipazioni fino a detenere circa l’8% in ciascuna di esse. Il valore delle azioni di Mitsubishi è quasi triplicato da quando la società di Buffett ha acquisito le prime quote.