Microsoft: alza dividendo, buyback da $60 mld e novità AI

Microsoft aumenta del 10% il suo dividendo trimestrale e annuncia un riacquisto di azioni proprie da 60 miliardi di dollari, che va a pareggiare il precedente record della società. Novità anche sul fronte dell’intelligenza artificiale (AI), uno dei fattori trainanti per la società nel 2024.

Dividendo sale a 0,83 dollari, nuovo buyback da record

Nuovi importanti annunci da parte di Microsoft per i suoi azionisti. Il board dell’azienda di Redmond ha annunciato un dividendo trimestrale di $ 0,83 per azione, in aumento di 8 centesimi rispetto alla cedola attuale di 75 centesimi. Il dividendo verrà messo in pagamento il 12 dicembre 2024, con stacco cedola il 21 novembre, per gli azionisti registrati a quest’ultima data.

La crescente importanza dei dividendi per le società tecnologiche mature è uno degli aspetti emersi dall’ultimo report di Janus Henderson sui dividendi globali.

Il Cda di Microsoft ha inoltre approvato un nuovo programma di buyback per massimi 60 miliardi di dollari. Il piano, che non ha una data di scadenza, può essere terminato in qualsiasi momento e sostituisce un precedente riacquisto, anch’esso da 60 miliardi di dollari, annunciato nel 2021.

Infine, la società ha annunciato la data per l’assemblea annuale degli azionisti del 2024, che si terrà il 10 dicembre 2024 in modalità virtuale. Avranno diritto di voto i titolari di azioni Microsoft alla chiusura del 30 settembre.

Le novità di Microsoft in tema AI, “è solo l’inizio”

Ieri Microsoft ha anche rilasciato una nuova gamma di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. In particolare, la suite di AI generativa è stata ampliata includendo agenti automatizzati, funzionalità aggiuntive per l’assistente AI per Office – Copilot – e un nuovo tool – Copilot Pages – per aiutare più lavoratori a interagire in modo collaborativo con l’intelligenza artificiale.

Tra le novità, l’aggiunta del supporto Python a Copilot per Excel, i ruoli di “brand manager” e “narrative builder” in PowerPoint e la capacità in Teams per Copilot di combinare informazioni sia dalla chat che dalla registrazione vocale della riunione. Più avanti nel corso dell’anno è atteso uno strumento per aiutare Outlook a organizzare automaticamente la posta in arrivo e riassumere i messaggi.

Nel frattempo, Vodafone Group ha siglato un accordo per acquistare 68.000 licenze per le versioni aziendali di Copilot. Secondo Microsoft, i clienti di Copilot sono aumentati di oltre il 60% su base sequenziale nell’ultimo trimestre, mentre il numero di clienti con oltre 10.000 utenti è raddoppiato.

“Questo è solo l’inizio della seconda ondata di innovazione di Copilot”, ha affermato in un post. “Nei prossimi due mesi, condivideremo di più su come stia potenziando la produttività e accelerando il valore aziendale per ogni cliente. Restate sintonizzati”.

Focus sull’AI per titolo e capitalizzazione Microsoft

Microsoft è uno dei principali beneficiari dell’esuberanza del mercato per l’intelligenza artificiale. L’investimento in OpenAI ha permesso al produttore di software di potenziare la propria linea di prodotti con la tecnologia del partner, rafforzando le potenzialità delle applicazioni aziendali come Teams, Word e Outlook.

La capacità di monetizzare nel breve termine il boom dell’intelligenza artificiale resta un aspetto importante per la dinamica del titolo, che si è allontanato dai massimi storici toccati a luglio a 467 dollari. In occasione della prossima trimestrale, quindi, gran parte dell’attenzione sarà rivolta alle spese in conto capitale per supportare lo sviluppo dell’AI, ma anche alla domanda di servizi di cloud computing della suite Azure.

Ora le azioni viaggiano in area 431 dollari, con un rialzo del 14,7% da inizio anno, rispetto al +17,2% del Nasdaq e al +18,1% dell’S&P 500. Il ritracciamento di luglio, malgrado la parziale risalita delle ultime settimane, è costato a Microsoft anche il trono di società più capitalizzata di Wall Street. Il valore di mercato dell’azienda ad oggi è pari a 3,21 trilioni di dollari, rispetto ai $3,29 trilioni di Apple, che a sua volta punta sull’AI con i nuovi iPhone 16.

Dopo l’annuncio sul dividend e il buyback, nel premarket di Wall Street, Microsoft avanza dell’1,3%.