La società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta Platforms licenzierà altri 10.000 dipendenti per sostenere i costi di ristrutturazione che variano dai tre ai cinque miliardi di dollari, ha annunciato con un post su Facebook il CEO, Mark Zuckerberg. Inoltre, Zuckerberg ha avvertito che l’instabilità economica potrebbe continuare per “molti anni”.

Il titolo Meta in rialzo del 5% a 189 dollari per azione durante la seduta di Wall Street in seguito all’annuncio. Il titolo estende i guadagni in borsa da inizio anno, attualmente pari al 55%.

“Nei prossimi due mesi: i leader delle organizzazioni lanceranno piani di ristrutturazione incentrati sull’appiattimento delle nostre organizzazioni, sull’annullamento di progetti con priorità inferiore e sulla riduzione dei tassi di assunzione”, ha dichiarato Zuckerberg in un messaggio ai dipendenti, che è stat0 pubblicato sul blog di Meta.

La società intende di chiudere altri 5.000 posizioni aperte che non ha ancora ricoperto. In un cenno alla continua incertezza economica, Zuckerberg ha osservato che la società dovrebbe prepararsi alla “possibilità che questa nuova realtà economica continui per molti anni”.

In un deposito alla Securities and Exchange Commission (SEC) relativo all’annuncio dei tagli dei dipendenti, la società ha anche affermato di aver anticipato una riduzione delle spese totali nel 2023, che vanno da 86 a 92 miliardi di dollari.

Il nuovo giro di licenziamenti è la continuazione del processo di riduzione della forza lavoro lanciato da Meta a novembre 2022, tagliando oltre 11.000 lavoratori, pari a circa il 13% del personale complessivo di Meta.

Il 2023 per Meta sarà l’anno dell’efficienza

Zuckerberg ha sopranominato il 2023 come “anno dell’efficienza” dell’azienda, in cui la società madre di Facebook ed Instagram mira a diventare “un’organizzazione più forte e più agile“.

“Siamo un’azienda tecnologica e il nostro risultato finale è ciò che costruiamo per le persone”, ha affermato Zuckerberg. Nell’ambito della ristrutturazione, l’azienda aumenterà anche il numero di report diretti di ciascun manager.

A febbraio in occasione della pubblicazione dei conti, Zuckerberg ha detto agli analisti che Meta prevede di “tagliare i progetti che non stanno funzionando o potrebbero non essere più cruciali” e la rimozione “dei livelli del middle management per prendere decisioni più velocemente” e rendere l’organizzazione più snella.

“Un’organizzazione più snella eseguirà le sue massime priorità più velocemente”, si legge nel messaggio ai dipendenti di Zuckerberg.

Una certezza rimane però, Meta continuerà a spendere miliardi di dollari per sviluppare tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata necessarie per costruire l’universo digitale chiamato metaverso. Anche se la divisione Reality Labs della società che ha il compito di creare il metaverso ha perso circa 13,7 miliardi nel 2022 su 2,16 miliardi di entrate.

Ricordiamo che a gennaio, un altro gigante del comparto tech USA, Amazon ha annunciato un ulteriore riduzione della forza lavoro, che ha avuto impatto su 18.000 dipendenti in più divisioni.

Ma comunque si tratta di un trend globale relativo alle società di crescita rapida o i così detti titoli “growth”. Le società Twilio, Dell, Zoom ed eBay hanno recentemente annunciato tagli significativi alla loro forza lavoro. Mentre, all’inizio di quest’anno Google ha rivelato l’intenzione di licenziare più di 12.000lavoratori, Microsoft ha l’intenzione di tagliare 10.000 dipendenti e Salesforce ha dichiarato di voler tagliare 7.000 posti di lavoro.