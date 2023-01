La società madre di Google, Alphabet, taglierà circa 12.000 dipendenti, ovvero il 6% della forza lavoro, ha affermato in una nota ai dipendenti il ceo, Sundar Pichai.

Inoltre, nella nota Pichai ha sottolineato che la società ha rapidamente ampliato l’organico negli ultimi anni “a causa di una realtà economica diversa da quella che affrontiamo oggi. Mi assumo la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato qui”, ha concluso.

Google si aggiunge a Microsoft, Amazon, Meta, licenzia 12.000 dipendenti

I tagli arrivano due giorni dopo l’annuncio del rivale Microsoft che ha annunciato il licenziamento di 10.000 dipendenti. La riduzione dei posti lavoro annunciati da Alphabet colpiranno tutti i dipartimenti della società, compresi risorse umane, il team di ingegneri e team prodotti.

I licenziamenti sono a livello globale e con effetto immediato per il personale statunitense, mentre il processo richiederà più tempo in altri paesi a causa delle leggi e delle pratiche locali in materia di occupazione.

Alphabet, la società madre di Google ha inviato un’e-mail ai dipendenti interessati, secondo la nota rilasciata da Sundar Pichai.

“Sono fiducioso dell’enorme opportunità di fronte a noi grazie alla forza della nostra missione, al valore dei nostri prodotti e servizi e ai nostri primi investimenti nell’intelligenza artificiale“, ha affermato Pichai nella nota.

La decisione di ridurre la forza lavoro arriva in un periodo di incertezza economica e promessa tecnologica, in cui Google e Microsoft hanno investito in intelligenza artificiale generativa.

I licenziamenti hanno colpito le aziende di tutto il settore tecnologico, Amazon.com ha annunciato il licenziamento di 18.000 persone. Qualche settimana fa anche Salesforce ha annunciato l’intenzione di licenziare 8.000 dipendenti, ovvero il 10% della forza lavoro globale, segnando la più grande riduzione del numero di dipendenti nella storia della società.

Martedì, Unity Software ha dichiarato che avrebbe licenziato 284 dipendenti. Il fornitore di strumenti per la creazione di videogiochi e altre applicazioni aveva precedentemente annunciato licenziamenti a giugno quando ha tagliato circa 225 posti di lavoro.