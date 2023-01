Amazon annuncia riduzione forza lavoro record, oltre 18.000 dipendenti anche in Europa

Il gigante dell’e-commerce Amazon.com licenzierà più di 18.000 dipendenti – la più grande riduzione della forza lavoro nella storia della società. L’amministratore delegato, Andy Jassy ha annunciato la decisione in una nota al personale mercoledì, affermando che la società ha seguito il processo di pianificazione annuale dell’azienda.

I tagli, iniziati lo scorso anno, avrebbero dovuto impattare circa 10.000 persone. La riduzione è concentrata principalmente nella divisione retail e le risorse umane nello specifico il recruiting.

“Amazon ha resistito a economie incerte e difficili in passato e continueremo a farlo”, ha affermato Jassy. “Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire i nostri obiettivi a lungo termine con una struttura dei costi più forte”.

Sebbene la prospettiva di licenziamenti incombesse su Amazon da mesi – la società ha riconosciuto di aver assunto troppe persone durante la pandemia. Il colosso fondato da Jeff Bezos si unisce ad altri giganti del tech USA nella riduzione della forza lavoro.

Mercoledì scorso, Salesforce ha annunciato l’intenzione di eliminare circa il 10% della propria forza lavoro e ridurre le proprietà immobiliari.

Nella nota, Jassy ha affermato che la società fornirà indennità di fine rapporto, assicurazioni sanitarie transitorie e inserimento nel mercato del lavoro ai lavoratori interessati. Ha anche rimproverato un dipendente per aver fatto trapelare la notizia, facendo riferimento all’articolo del Wall Street Journal, che ha pubblicato la notizia in anteprima.

La società prevede di iniziare il processo di riduzione della forza lavoro il 18 gennaio.

Reazione del mercato positiva in seguito all’annuncio

Gli investitori di Amazon hanno reagito positivamente alle mosse annunciate dalla società, salendo del 2% a $86 per azione dopo l’uscita della notizia in anteprima pubblicata dal Wall Street Journal, scommettendo che potrebbe aumentare i profitti nel medio termine.

Eliminare 18.000 lavoratori sarebbe il taglio più grande finora per le aziende tecnologiche durante l’attuale rallentamento, ma Amazon ha anche una forza lavoro molto più grande rispetto alle altre società della Silicon Valley.

La società guidata da Andy Jassy contava su più di 1,5 milioni di dipendenti alla fine di settembre, il che significa che gli ultimi tagli rappresenterebbero circa l’1% della forza lavoro.

Amazon ha trascorso la fine dello scorso anno ad adeguarsi a un forte rallentamento della crescita dell’e-commerce. Inoltre, il gigante dell’e-commerce ha rinviato l’apertura dei magazzini e interrotto le assunzioni nella divisione vendite al dettaglio.

Ha esteso il congelamento al personale aziendale dell’azienda e poi ha iniziato ad effettuare i licenziamenti.

Il CEO, Andy Jassy ha eliminato o ridotto le attività sperimentali e poco redditizie, come i team che lavorano su un servizio di telemedicina, il robot per le consegne e il dispositivo di videochiamata per bambini, tra gli altri progetti.