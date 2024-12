La Fed chiude l’anno con un altro taglio ai tassi dello 0,25%

La Federal Reserve ha deciso di continuare nella sua politica monetaria espansiva con un terzo taglio consecutivo ai tassi di interesse sui fed funds, portandoli ad un range tra il 4,25% e il 4,5%.

La riduzione di un quarto di punto percentuale è stata annunciata in un comunicato del Fomc, il braccio finanziario della Banca Centrale Americana, riunitosi ieri e oggi a Washington.

La decisione era stata ampiamente prevista da analisti e operatori di mercato ed è stata presa con larghissima maggioranza dei votanti: solo uno dei dodici membri con diritto di voto del Fomc ha dissentito.

Dal dot plot, che riassume le stime per i prossimi anni di tutti gli esponenti del Fomc, emerge un’opinione di maggioranza su tassi in discesa moderata nel 2025, che dovrebbero assestarsi in un range tra 3,75% e 4%, mentre le previsioni divergono molto più sensibilmente per 2026 e 2027. (in fase di scrittura)