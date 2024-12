Broadcom: trimestrale record e proiezioni verso nuovi massimi. Il punto sul grafico

Broadcom si prende la scena in questa fine dell’anno a seguito di un balzo di oltre il 35% del titolo quotato al Nasdaq avvenuto nell’ultima settimana in scia alla pubblicazione dei dati trimestrali. La spinta è coerente ad un aumento dei ricavi trainato principalmente dalla unit dei semiconduttori, strettamente correlata con lo sviluppo di prodotti per l’intelligenza artificiale (IA), segnando un incremento record dei ricavi nell’anno fiscale 2024 (+220% rispetto al 2023) ed all’integrazione dell’infrastruttura di VMware. Sprint che potrebbe non esaurirsi grazie ad un outlook positivo ed in crescita anche per il 2025.

Broadcom, trimestre super e capitalizzazione oltre $ 1 trillion

Broadcom, azienda che si posiziona come leader in innovazione tecnologica con particolare attenzione al settore dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture software, ha rubato le luci della ribalta a seguito di un esercizio fiscale 2024 (terminato il 3 novembre 2024) a suon di record. L’esplosione dell’interesse verso il settore AI ha permesso a Broadcom di registrare un incremento del +44% dei ricavi rispetto all’anno precedente, raggiungendo i $ 51,57 miliardi complessivi.

In un mercato sempre più AI-centrico, i ricavi della business unit ad essa dedicata hanno toccato i $ 12,2 miliardi, segnando un aumento monstre del +220% rispetto al 2023. L’integrazione di VMware ha ulteriormente contribuito portando i ricavi del software infrastrutturale a $ 21,5 miliardi, con un importante apporto all’offerta per il cloud e la virtualizzazione aziendale che ha permesso di efficientare i costi.

Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2024 (terminato il 3 novembre 2024), Broadcom ha riportato ricavi per $ 14,054 miliardi, un incremento del 51% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto GAAP è stato di $ 4,324 miliardi, mentre l’EPS rettificato ha raggiunto $ 1,42 dollari, superando le aspettative degli analisti.

I numeri da record registrati nel corso di questo anno hanno attirato l’interesse di molti addetti ai lavori anche, e soprattutto, grazie alla crescita significativa nella domanda di soluzioni per l’intelligenza artificiale, come gli acceleratori personalizzati (XPUs) e le reti Ethernet scalabili.

Inoltre, l’azienda naviga in acque tranquille con un outlook di mercato che si presenta positivo anche per il prossimo 2025 e per gli anni futuri: è prevista infatti in aumento la domanda dai data center (grandi utilizzatori delle reti Ethernet scalabili), con una prospettiva di mercato per l’AI stimata tra $60 e $90 miliardi nei prossimi anni. A tal riguardo il CEO Hock Tan ha evidenziato che alcuni hyperscaler hanno pianificato l’implementazione di un milione di unità XPU entro il 2027, creando un mercato ad alto potenziale per l’azienda.

Coerentemente con lo scenario atteso, la guidance per il prossimo trimestre dell’anno fiscale 2025 prevede ricavi di circa $ 14,6 miliardi, con un Ebitda rettificato pari al 66% dei ricavi, indicando una continua crescita e solidità finanziaria. Le prospettive future di Broadcom appaiono quindi promettenti, con l’azienda ben posizionata per capitalizzare l’espansione del mercato dell’AI e delle soluzioni software infrastrutturali, per confermarsi in un trend di crescita anche per il prossimo futuro.

Outlook grafico del titolo Broadcom

Il titolo Broadcom ha registrato un’impressionante performance nel corso di questo 2024, segnando complessivamente un +120%, di cui un significativo +35% nell’ultima settimana. Tale crescita è stata guidata dall’accelerazione delle prospettive nei semiconduttori e nell’AI che hanno contribuito ai risultati e conti finanziari da record, generando un forte entusiasmo nei mercati e fattori tecnici che ne confermano il momentum.

L’ampio balzo che si evince dal grafico deriva da una lunga fase di accumulazione che si è tradotta con la configurazione di un pattern di continuazione del trend particolarmente significativo: un triangolo rettangolo ascendente. La figura grafica ha avuto modo di svilupparsi caratterizzandosi con tutti i connotati tipici del pattern, dall’andamento ad “A-B-C-D”, alla conferma in rottura sostenuta da volumi di negoziazione particolarmente elevata.

Il breakout rialzista avvenuto al superamento della resistenza attorno all’area $200-$205 ha generato una forte accelerazione dei prezzi fino ai livelli attuali, portando rapidamente al raggiungimento del primo target price (calcolato riportando l’altezza logaritmica del triangolo sul punto di rottura).

Sul grafico dell’oscillatore RSI a 14 periodi la fase di potenziale breakout era nell’aria già nelle sedute precedenti rispetto a quella di rottura: su quest’ultimo infatti si era registrata la successiva rottura delle resistenze statiche (in viola) e di quella dinamica (in verde). Inoltre, l’attuale zona di ipercomprato potrebbe suggerire un possibile rallentamento o una fase di consolidamento nel breve termine, ma non implica necessariamente un’inversione considerando la forza del trend in atto ed il contesto di mercato attuale.

Quest’ultimo potrebbe infatti prevedere un’estensione delle aree target nel prossimo futuro con un consolidamento sui livelli attuali prima di tornare a testare i livelli superiori dei massimi storici recentemente toccati. Il livello di $210 rappresenta ora il principale punto di supporto da monitorare per evitare falsi segnali di inversione o ripensamenti del mercato.