Caos Italia su Def e Patto Stabilità, con ansia debito. Le risposte di Giorgetti e i commenti di Monti

Il Def del governo Meloni? Per il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti è “semplicemente realistico”. Il titolare del Tesoro, che oggi è intervenuto in replica alla Camera, ha affrontato anche il nodo di quel nuovo Patto di stabilità e di crescita che ha visto l’Italia chiamarsi fuori.

Nella giornata di ieri, l’Europarlamento ha dato infatti il via libera al nuovo Patto di Stabilità con 367 voti a favore, 161 contrari e 69 astenuti.

L’Italia si è tuttavia astenuta: per la precisione, protagonista dell’ennesimo episodio che ha dato il via all’ennesimo caso politico, ad astenersi non è stato solo il Pd, a fronte del no del M5S. L’astensione è arrivata anche dai partiti della maggioranza, ovvero da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia.

Eppure, lo stesso testo del Patto di Stabilità era stato approvato dal governo Meloni quando, in occasione della riunione straordinaria dell’Ecofin di mercoledì 20 dicembre 2023, i ministri delle finanze Ue avevano detto sì alle nuove regole di bilancio dell’Unione europea. Quel voto aveva già scatenato, allora, diverse discussioni e critiche varie, con le opposizioni che avevano definito il Patto l’ennesimo favore dell’Europa alla Germania. Il giorno prima del voto, avevano riportato alcune indiscrezioni stampa, Francia e Germania si erano dette d’accordo al 100% su alcuni elementi chiave, che si sarebbero confermati poi i pilastri del nuovo Patto. Nel commentare il nuovo Patto di Stabilità e di Crescita Ue, un articolo di Reiters segnalava che l’accordo raggiunto con la riunione straordinaria dell’Ecofin era, di fatto, un compromesso, che aveva cercato di soddisfare le diverse richieste arrivate dal fronte dei falchi Ue come la Germania e dal fronte dei paesi meno virtuosi, come l’Italia e la Francia. Qualcun altro, come l’analista di Bruegel Zsolt Darvas, affermava che la riforma del Patto rappresentava “un miglioramento” rispetto alle regole attuali, in quanto si sarebbe tradotto in una “austerity fiscale inferiore” rispetto a quella imposta in passato dall’Unione europea.

Va detto anche che Palazzo Chigi non aveva nascosto la propria insoddisfazione, verso un patto che tornerà a proporre paletti precisi che i rapporti di debito-Pil e deficit-Pil dei paesi Ue dovranno rispettare

“Abbiamo partecipato all’accordo politico per il nuovo patto di stabilità e crescita con lo spirito del compromesso inevitabile in un’Europa che richiede il consenso di 27 Paesi”, aveva detto in quella occasione il titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti, stando a quanto riportato da un comunicato diramato dal Mef. Quel patto inteso come frutto di compromesso è stato ribadito anche oggi dal ministro che, nel commentare l’approvazione arrivata ieri dall’Europarlamento, ha rimarcato oggi che si tratta “sicuramente un compromesso”, aggiungendo che il testo “non è la proposta italiana che il sottoscritto ha portato avanti”.

Detto questo, “quando si è in 27 a discutere bisogna ottenere quello che è possibile. E quello che è stato ottenuto è un passo in avanti rispetto alle regole che sarebbero entrate in vigore l’anno prossimo”, ha detto ancora il ministro. Il ministro Giorgetti ha difeso a spada tratta il testo del Def del governo Meloni, che oggi, poco prima della votazione alla Camera – che ha poi approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza – ha definito il documento “semplicemente realistico” e “conforme esattamente, una volta tanto, al realismo che ha indotto la Commssione europea a chiedere ai paesi di presentare il documento in questa forma”.

Patto Stabilità e crescita Ue: nuovi diktat sul debito

Nello spiegare ancora il Patto di Stabilità, il ministro ha affermato che “certamente non risponde ai criteri di coloro che pensano che la crescita dipenda dal modello LSD: lassismo, debito e sussidio”.

“Il modello credo sia quello che ha fatto grande questo Paese dal dopoguerra: sacrificio, investimento e lavoro. Questo è il pensiero del governo”, ha aggiunto il ministro dell’economia che, passando al Def e in risposta alle opposizioni, che hanno fatto notare fin dall’ok del Consiglio dei ministri al testo, come il Def presentato da Meloni fosse monco, a causa della decisione dell’esecutivo di presentare un quadro solo tendenziale, rimandando quello programmatico, ha così risposto: “Manca il programamtico? Il programmatico chi lo vuole lo trova”. Ancora sul Def, “Abbiamo regole non definite e forse è opportuno e consigliabile l’attesa che in qualche caso è meglio dell’incertezza”.

Detto questo, nella risoluzione della maggioranza sul Def votata poi oggi dall’ Aula della Camera (con 197 sì e 126 no, a fronte di 3 astenuti), si legge che il documento impegna il governo Meloni a presentare “quanto prima il quadro programmatico, nell’ambito del Piano fiscale e strutturale di medio periodo”.

Un’aspra critica sulla gestione del debito pubblico dell’Italia è arrivata oggi dall’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti, che ha espresso tutto il suo disappunto per i mancati progressi che il paese continua a fare nel percorso di riduzione del debito: “Non vedo sufficiente consapevolezza del problema del debito, né sufficiente volontà di affrontarlo come temo, anzi sono certo, prima o poi sarà duramente necessario”. Monti ha commentato anche l’ansia Superbonus, che continua a pesare sui conti pubblici dell’Italia:

“In un paese in cui è mortale pronunciare la parola ‘imposta patrimoniale’ tutti coloro che hanno votato per il Superbonus hanno votato, spero per loro senza saperlo, per una imposta patrimoniale sulla casa, però al rovescio; con il contribuente che paga un trasferimento di ricchezza ai proprietari di casa” : fattore, ha aggiunto Monti, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore Radiocor che “ha determinato una grossa ridistribuzione perversa del reddito ma sotto ogni profilo che si possa immaginare”.

E ancora, riferendosi al voto di ieri sul Patto di stabilità e crescita, a cui l’Italia ha deciso di non partecipare, ha ammonito: “Stiamo mostrando una totale disconnessione pazzesca tra le componenti del sistema Italia agli occhi dell’Europa”.

Monti ha ricordato di aver suggerito in Senato alla “presidente del Consiglio (Giorgia Meloni), di considerare seriamente se non fosse il caso da parte dell’Italia di porre il veto a quell’accordo poco soddisfacente sulla nuova governance”. Era stato poi deciso, tuttavia, di non porre il veto. Ieri, l’astensione dell’Italia: “Se voi foste cittadini di un altro Paese europeo che impressione avreste?”, ha chiesto l’ex premier.

