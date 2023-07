Intesa SanPaolo: boom utili con spinta tassi Bce. Outlook dividendi

Intesa SanPaolo, la banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina, ha annunciato di aver assistito, nel primo semestre 2023, a un utile netto in crescita dell’80% a 4,222 miliardi di euro, rispetto ai 2.346 miliardi del primo semestre del 2022, e un risultato corrente lordo in crescita del 61% a 6,744 miliardi di euro, dai 4,188 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

Sempre nel primo semestre del 2023, i proventi operativi netti di Intesa SanPaolo sono saliti del 15,3% su base annua, mentre i costi operativi sono aumentati dello 0,9%.

Intesa SanPaolo ha fatto riferimento a una “elevata efficienza, con un cost/income al 42% nel primo semestre 2023, tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee”.

Il costo del rischio (CoR) annualizzato dei primi mesi del 2023 è stato pari a 25 centesimi di punto (da 70 nel 2022, 30 se si escludono gli stanziamenti per l’esposizione a Russia e Ucraina, per overlay e per favorire il de-risking, al netto del rilascio a valere sulle rettifiche generiche effettuate nel 2020 per i futuri impatti di COVID-19), con un overlay pari a 0,9 miliardi di euro”.

Intesa SanPaolo: utile netto, ricavi, NII del II trimestre 2023

Guardando nello specifico al secondo trimestre del 2023, l’utile netto di Intesa SanPaolo si è attestato a 2,266 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 1,956 miliardi del primo trimestre del 2023 e a 1,303 miliardi del secondo trimestre del 2022.

Gli interessi netti sono ammontati a 3,584 miliardi, in rialzo del 10,1% rispetto ai 3,254 miliardi del primo trimestre 2023 e del 71,3% rispetto ai 2,092 miliardi del secondo trimestre 2022.

Le commissioni nette sono salite nel secondo trimestre a 2.216 miliardi di euro, in crescita del 3,7% rispetto ai 2,137

miliardi del primo trimestre 2023.

In dettaglio, Intesa SanPaolo ha assistito a un rialzo del 5% delle commissioni da attività bancaria commerciale e dello 0,7% delle commissioni da attività di gestione, intermediazione e consulenza (risparmio gestito, prodotti assicurativi, collocamento titoli,…), nel cui ambito ha assistito una crescita del 4,4% per la componente relativa al risparmio gestito (commissioni di performance assenti sia nel secondo sia nel primo trimestre 2023) e dell’1,8% per quella relativa ai prodotti assicurativi e una diminuzione del 16,1% per quella relativa a intermediazione e collocamento di titoli.

Le commissioni nette del secondo trimestre 2023 sono scese invece dell’1,7% rispetto ai 2,255 miliardi del secondo trimestre 2022.

Per la precisione, è stato rilevato un calo del 2,7% le commissioni da attività bancaria commerciale e dello 0,1% delle commissioni da attività di gestione, intermediazione e consulenza, “nel cui ambito Intesa SanPaolo ha assistito a una diminuzione del 5,2% per la componente relativa al risparmio gestito (con commissioni di performance pari a 4 milioni di euro nel secondo trimestre 2022) e del 4,3% per quella relativa ai prodotti assicurativi e una crescita del 26,1% per la componente relativa a intermediazione e collocamento di titoli”.

I proventi operativi netti di Intesa SanPaolo sono saliti nel secondo trimestre del 2023 a 341 milioni di euro, in aumento del 4,7% rispetto ai 6.057 milioni del primo trimestre 2023 e del 18,7% rispetto ai 5.344 milioni del secondo trimestre 2022.

I costi operativi sono stati pari a 2,675 miliardi di euro, in aumento del 5,5% rispetto ai 2.536 milioni del primo trimestre 2023, dopo un rialzo del 4,2% per le spese del personale e del 13,5% per le spese amministrative e di una diminuzione del 3,9% per gli ammortamenti. Rispetto allo stesso periodo del 2022, i costi operativi sono saliti dell’ 1,3% dai 2,640 milioni del corrispondente trimestre dello scorso anno, dopo l’aumento dello 0,7% per le spese del personale, dell’1,8% per le spese amministrative e del 3,2% per gli ammortamenti.

Utile netto atteso a ben oltre 7 miliardi nel 2023

Per quanto riguarda la guidance, Intesa SanPaolo ha annunciato che “per il 2023 si prevede un significativo aumento del risultato della gestione operativa, derivante da una solida crescita dei ricavi trainati dagli interessi netti (interessi netti attesi pari a oltre 13,5 miliardi di euro nel 2023 e in ulteriore crescita nel 2024 e nel 2025) e da un continuo focus sul cost management, e un forte calo delle rettifiche di valore nette su crediti, con una conseguente crescita dell’utile netto a ben oltre 7 miliardi di euro”.

Anche Intesa SanPaolo, così come UniCredit, ha beneficiato e continua a beneficiare del continuo rialzo dei tassi di interesse varato dalla Bce di Christine Lagarde e, in particolare, dall’effetto delle strette monetarie sugli interessi netti, ovvero sull’NII.

Sul fronte dividendi, la banca gestita dal ceo Carlo Messina prevede una forte distribuzione di valore, con un payout ratio cash pari al 70% dellìutile netto consolidato per ciascun anno del Piano di Impresa 2022-2025.

Intesa ha annunciato tra l’altro che il cda ha previsto come acconto dividendi cash da distribuire a valere sui risultati del 2023 un ammontare non inferiore a 2,45 miliardi di euro, aggiungendo che “la delibera consiliare in merito all’acconto dividendi sarà definita il 3 novembre prossimo, in occasione dell’approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2023, in relazione ai risultati del terzo trimestre 2023 e di quelli prevedibili per il quarto trimestre 2023”.

“Una eventuale ulteriore distribuzione (dei dividendi) – ha precisato la banca – sarà valutata anno per anno”.

(in fase di scrittura)