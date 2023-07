Rischi Pil e BTP: Fmi avverte l’Italia su deficit, debito pubblico, PNRR

L’Fmi torna a parlare dell’Italia, con un comunicato che viene pubblicato a conclusione delle consultazioni previste dall’Articolo IV.

Pur mettendo in evidenza la resilienza dell’economia italiana, il Fondo Monetario Internazionale ha messo in guardia il paese – e di conseguenza il governo Meloni – da alcuni rischi, legati all’annoso problema del debito pubblico e al deficit.

Rimarcata inoltre la necessità di “una esecuzione tempestiva ed efficace del piano PNRR sostenuto dai fondi del NextGenerationEU (NGEU)”.

Nel rapporto dell’Fmi a conclusione delle consultazioni previste dall’Articolo IV, l’Fmi ha scritto che l’economia italiana è riuscita a superare bene gli effetti della guerra esplosa in Ucraina a causa dell’invasione della Russia nel 2022, riportando lo scorso anno una crescita del Pil pari a +3,7%.

“I consumi privati sono cresciuti in modo robusto, sulla scia della ripresa dell’occupazione, grazie al turismo fiorente, e all’ampio sostegno fiscale che è stato dato al potere di acquisto reale. La crescita nei settori dei servizi ed edilizio ha compensato la debolezza dell’attività manifatturiera, specialmente per i settori a utilizzo intensivo di energia, che sono stati colpiti dai prezzi elevati dell’energia”.

“I prezzi al consumo – ha fatto notare l’istituzione di Washington – sono saliti, in gran parte a causa del balzo dei prezzi energetici, le condizioni finanziarie si sono irrigidite in modo considerevole e i tassi dei titoli di stato italiani (dunque BTP & Co), sono aumentati, a fronte delle restrizioni della politica monetaria”, ovvero a causa del rialzo dei tassi lanciato dalla Bce di Christine Lagarde, di cui si continua a parlare tra l’altro in queste ultime ore in vista dell’ennesima stretta monetaria che l’Eurotower si appresta a varare per contrastare l’inflazione ancora ostinata dall’area euro.

“Il mercato del lavoro ha riportato una solida performance, i salari nominali sono aumentati ma i salari reali sono scesi”.

Per quanto riguarda le banche, i loro livelli di “capitali e i loro cuscinetti di liquidità sono rimasti ampiamente stabili a livelli confortevoli e gli NPL hanno assistito a un ulteriore calo, ma i rischi sono rimasti elevati in u contesto di outlook incerto per l’economia e riguardo al futuro della politica monetaria”.

Detto questo, “l’ampio sostegno (arrivato con la politica fiscale) e l’aumento delle spese per interessi hanno fatto permanere i deficit fiscali a livelli molto elevati. Il rato debito-Pil è sceso ma è rimasto molto alto. Il calo della popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire la crescita in un arco temporale più lungo”.

Di conseguenza, il board esecutivo dell’Fmi ha messo in evidenza, pur riconoscendo la reslienza dell’economia italiana a shock avversi, e in particolare la forte ripresa della produzione e dell’occupazione”, che “il deficit fiscale si è allargato in modo notevole, che il rapporto debito pubblico-Pil è molto alto e che l’inflazione core è rimasta elevata”.

Di nuovo, il peccato originale dell’elevato debito pubblico italiano è stato menzionato alla stregua di fonte di preoccupazione, anche sulla scia di una politica monetaria da parte della Bce più restrittiva.

“Una restrizione più forte della politica monetaria potrebbe trasmettersi in modo asimmetrico all’Italia e far salire ulteriormente i costi di rifinanziamento, mentre nuovi stress finanziari globali potrebbero ridurre la disponibilità dei finanziamenti, provocando una riduzione della spesa pubblica e privata e tornando a rialimentare i timori sui legami che esistono tra il debito sovrano, le banche e le aziende”.

Ancora, l’Fmi ha avvertito che eventuali politiche che rallentassero la riduzione del debuto pubblico o ritardi prolungati nell’assegnazione dei fondi del NextGenerationEU (NGEU) poitrebbero sollevare preoccupazioni sulla capacità dell’Italia di accedere ai finanziamenti”, così come la “crescita potrebbe essere colpita negativamente in caso di nuova fiammata dei prezzi emergetici, di una frammentazione del commercio estero e degli investimento o di un calo generalizzato della domanda esterna”.

Insomma, nel caso dell’Italia, alle prese con l’eterna spina nel fianco del debito pubblico, il monuto è sempre lo stesso:

L’Fmi ha rimarcato, si si legge nel documento sull’esito delle consultazioni effettuate in base all’Articolo IV dello statuto – documento pubblicato nella giornata di oggi, mercoledì 26 luglio – che, con i rischi che puntano prevalentemente verso il passo, i direttori (del Fondo) hanno messo in evidenza la necessità, (per l’Italia) di concentrarsi sugli aggiustamenti fiscdali e sulle riforme strutturali ambiziose per aumentare la produttività e la crescita potenziale, e per rafforzare la sicurezza energetica, centrando gli obiettivi climatici delle autorità”.

