La Fed di Powell si spaccherà sui tassi? Cosa dicono le minute

Per quanto nel caso degli Stati Uniti l’inflazione si stia davvero sfiammando, la Fed di Jerome Powell, così come la Bce di Christine Lagarde, affossa le speranze delle colombe, frenando i rialzi di Wall Street. Dalle minute del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, è emersa infatti l’intenzione della banca centrale americana di alzare ulteriormente i tassi sui fed funds Usa.

Le minute, diffuse nel pomeriggio di ieri ora di New York, sono relative all’ultimo meeting del Fomc del 13-14 giugno, che si è concluso con la decisione di Powell & Co. di lasciare i tassi sui fed funds invariati al range compreso tra il 5% e il 5,25%. Powell era stato tuttavia subito chiaro nell’avvertire i mercati che, quella annunciata, era stata solo una pausa, non uno stop nel ciclo dei rialzi dei tassi, lanciato nel 2022 contro l’impennata dell’inflazione.

E la determinazione a continuare a lottare contro un’inflazione testarda negli Stati Uniti era stata ribadita anche in occasione del Forum di Sintra – noto anche come forum delle banche centrali – organizzato dalla Bce, che si è svolto nei giorni compresi tra il 26 e il 28 giugno.

Nonostante questo, la pubblicazione delle minute del Fomc relative all’ultima riunione di giugno ha scosso comunque i mercati.

“Quasi tutti i partecipanti hanno affermato che, con l’inflazione ancora ben al di sopra del target di più lungo termine della Commissione, e con le condizioni del mercato del lavoro che rimangono rigide, i rischi al rialzo per l’outlook dell’inflazione o la possibilità che l’inflazione alta in modo persistente possa portare le aspettative sull’inflazione a non diventare ancorate, rimangono gli elementi chiave nel dare una direzione all’outlook della politica (monetaria)”, si legge nelle minute.

Messa in evidenza, in particolare, la persistenza dell’inflazione core:

“L’inflazione core non ha mostrato un allentamento sostenuto dall’inizio dell’anno – si legge nei verbali – e, “in generale”, gli esponenti del Fomc hanno notato che le spese per consumi si erano confermate “più forti delle attese”.

I funzionari della Fed hanno detto, anche, di aver ricevuto informazioni dalle aziende contrastanti: se alcune hanno citato condizioni economiche più deboli, altre hanno ammesso la presenza di “una solidità più forte delle stime”.

E ancora, alcuni esponenti del Fomc avrebbero preferito un ennesimo rialzo dei tassi, di 25 punti base, anche nell’ultimo meeting del 13-14 giugno, giorno in cui la banca centrale americana ha lasciato i tassi invariati. E questo significa che nella Fed si stanno aprendo anche alcune crepe e tensioni, evidentemente, tra gli esponenti più hawkish e quelli più propensi ad allentare la presa contro l’inflazione.

Quasi tutti gli esponenti del Fomc hanno ritenuto “appropriato o accettabile” mantenere i tassi invariati al range compreso tra il 5% e il 5,25%. Ma alcuni avrebbero appunto procedere a un ulteriore rialzo già a giugno.

Interpellata da Bloomberg Lindsey Piegza, capo economista presso Stifel Nicolaus, ha fatto notare che “sorprende un po’, visto che la decisione era stata venduta dai funzionari della Fed come unanime”.

E invece no, il che significa che “è piuttosto chiaro che c’è stata una divergenza di opinioni, con alcuni funzionari che piuttosto chiaramente hanno espresso una qualche riluttanza a fare una pausa di un mese”.

Dai verbali è emerso inoltre che “quasi tutti” (almost all) hanno concordato sulla necessità di avviare altre strette monetarie, nel corso di quest’anno.

Nel discorso proferito a Sintra, Powell aveva fatto notare che, “quello che sta sostenendo l’inflazione è un mercato del lavoro molto forte”., aggiungendo che “non è passato molto tempo da quando la politica monetaria (della Fed) è diventata restrittiva” e che, in particolare, “non abbiamo assistito a molti progressi nel comparto dei servizi non immobiliare”.

Progressi sul fronte dei prezzi, che continuano a essere elevati, non sono stati ravvisati, ha detto Powell, nei settori alberghiero, healthcare e viaggi.

Sempre in questi settori, inoltre, “i costi sono elevati“, fattore – aveva continuato Jerome Powell – che sostiene ulteriormente le pressioni inflazionistiche”.

Le ultime indicazioni arrivate dal fronte macroeconomico degli Stati Uniti non sono confortanti per chi spera in un dietrofront della Fed sui tassi: il dato sul Pil Usa del primo trimestre avrà già fatto scattare sull’attenti Powell & Co. mettendo in evidenza una espansione dell’economia che contrasta decisamente con quegli scenari di hard landing e anche di soft landing lanciati da diversi economisti.

Un altro attenti ai tassi è arrivato con la pubblicazione del dato sull’inflazione misurata dal parametro preferito dalla Fed, ovvero dal PCE core.

Se è vero che l’indice PCE headline, relativo al mese di giugno, si è indebolito in modo significativo,

passando dal +4,3% di aprile al +3,8%, il trend del PCE core è stato di un aumento del 4,6%, appena 0,1 punti percertuali in meno rispetto alle attese, e rispetto al +4,7% precedente. Un indebolimento praticamente insoddisfacente, e troppo contenuto per permettere alla Fed di Powell di abbassare la guardia.