Fed lascia tassi invariati al 5,25%-5,5%. Occhio al dot plot: S&P oltre 5.200, è record

La Fed di Jerome Powell ha annunciato di aver lasciato i tassi sui fed funds Usa al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, come da attese.

Per ora niente tagli ai tassi, come si legge nel comunicato del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana:

“La Commissione non ritiene che sia appropriato ridurre il target sui tassi, fino a quando non avrà maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia dirigendo in modo sostenibile verso il 2%”.

Dal dot plot è emerso comunque che gli esponenti della Fed prevedono ancora di tagliare i tassi tre volte nel corso del 2024, così come nel dot plot pubblicato a dicembre.

Nel corso della conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi, Powell ha detto inoltre che “probabilmente taglieremo i tassi a un certo punto quest’anno”.

I mercati hanno tirato così un sospiro di sollievo, dopo la paura che dal dot plot e dalle parole di Powell potesse emergere l’aspettativa di tagliare i tassi nel 2024 in misura minore rispetto a quanto previsto in precedenza, se non di non tagliarli affatto.

A Wall Street il Dow Jones ha chiuso così in rialzo dell’1,03% a 39.512,13, mentre lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,89% a quota 5.224,62, salendo oltre la soglia di 5.200 punti per la prima volta nella storia. Il Nasdaq Composite è avanzato dell’1,25%.