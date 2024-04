Draghi torna a sferzare l’Ue su competitività: serve cambiamento radicale

Nell’Ue c’è bisogno di un cambiamento radicale. Parola dell’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi, che parla di competitività intervenendo alla conferenza europea sui diritti sociali.

L’ex premier, che è stato scelto dalla Commissione europea capitanata dalla presidente Ursula von der Leyen per stilare un rapporto sulla competitività Ue, ha detto chiaramente oggi che le regole che finora hanno dato una direzione agli investimenti dell’Europa sono ormai obsolete, in quanto riferite a un mondo che non esiste più.

“Le nostre regole per gli investimenti sono costruite su un mondo che non c’è più: il mondo pre-Covid, pre-guerra in Ucraina, pre-crisi in Medio Oriente. E ci troviamo in un mondo in cui è tornata la rivalità tra le grandi potenze”.

“In un certo senso questa è la prima volta che ho l’opportunità di iniziare a condividere con voi, non direi una filosofia, visto che non ci siamo ancora, ma come questo rapporto (sulla competitività) sta prendendo forma.

“Per molto tempo la competitività è stata una questione controversa per l’Europa. Nel 1994, l’economista che sarebbe diventato Premio Nobel per l’Economia Paul Krugman definì l’attenzione data alla competitività una ossessione pericolosa”, sostenendo come “la crescita di lungo termine derivasse dall’aumento della produttività, di cui beneficiano tutti”, più che da quel percorso con cui ognuno “cerca di migliorare la propria posizione rispetto a quella degli altri, catturando la loro parte di crescita”.

“L’approccio che abbiamo adottato in Europa a seguito della crisi dei debiti sovrani sembra dare ragione a Krugman – ha continuato Draghi – Abbiamo adottato deliberatamente una strategia volta ad abbassare i costi relativi dei salari”- Questo fattore, unito alle politiche fiscali procicliche”. La conseguenza netta è stato “indebolire la nostra domanda interna e mettere a repentaglio i nostri modelli sociali”. Tuttavia la questione, ha continuato Mario Draghi, è che “non è la competitività un concetto errato. E’ il modo in cui l’Europa si è concentrata su di essa che è stato sbagliato”.

“Ci siamo rivolti verso l’interno, abbiamo visto i nostri concorrenti come noi stessi, perfino in settori come la difesa e l’energia, dove abbiamo interessi comuni profondi. Allo stesso tempo, non abbiamo guardato in modo sufficiente all’esterno”, ha detto l’ex numero uno della Bce, noto anche come Mr. WhateverItTakes, intervenendo all’evento European Pillar of Social Rights.

“In un contesto internazionale benigno – ha continuato Draghi – abbiamo creduto nell’ordine mondiale credendo che gli altri avrebbero fatto lo stesso. Ma ora il mondo sta cambiando rapidamente, e ci ha colti di sorpresa”.

L’ex presidente del Consiglio ha fatto notare che ci sono ormai diverse “economie che non si stanno più muovendo rispettando quelle regole, ideando politiche volte a rafforzare la loro posizione competitiva”

“Nel migliore dei casi, queste politiche sono concepite per canalizzare gli investimenti verso le loro rispettive economie a nostre spese. Nel peggiore dei casi si tratta di politiche tese a renderci dipendenti in modo permanente”.

Citata “la Cina, “per esempio, che sta puntanto a catturare e a internalizzare tutte le componenti della catena dell’offerta relativa alle tecnologie green e avanzate” e che “si sta garantendo l’accesso alle risorse necessarie. Questa veloce espansione dell’offerta si sta traducendo in un eccesso di offerta in diversi settori, minacciando le nostre industrie”.

Dall’altro lato ci sono “gli Stati Uniti stanno utilizzando una politica industriale di larga scala per far rimanere nei loro confini la loro capacità manifatturiera domestica di alto valore, e anche quella di aziende europee”.

“Non abbiamo mai concluso accordi a livello di Unione europea – ha ammonito ancora Draghi – Anche se la Commissionee europea continua a fare il possibile e nonostante le iniziative positive in corso, manchiamo ancora di una strategia complessiva su come dovremmo rispondere in diverse aree“.

Inoltre, “oggi investiamo in tecnologie avanzate e digitali in misura inferiore rispetto a quanto fanno Stati Uniti e Cina, incluso il settore della difesa e abbiamo solo quattro potenze tecnologiche europee tra le 50 di tutto il mondo”.

Ancora, “manchiamo di una strategia che possa fare da scudo alle nostre aziende tradizionali”.

(in fase di scrittura)