Cathie Wood svaluta del 50% la partecipazione in Twitter

Il fondo di Cathie Wood, ARK Investment Management ha svalutato la propria quota in Twitter del 47%, da quando Elon Musk ha acquistato il social media per 44 miliardi di dollari. ARK possiede una piccola partecipazione in Twitter ed è investito sia in società pubbliche che private.

“Prendiamo molto sul serio la giusta valutazione dei titoli e abbiamo assolutamente dovuto svalutare la nostra quota di Twitter”, ha commentato Wood. “La svalutazione della nostra quota in Twitter non riflette le prospettive sui fondamentali e della nostra convinzione nel ritorno sull’investimento a lungo termine, che riteniamo avrà per i nostri azionisti”.

In altre parole, Cathie Wood è ancora ottimista sulle prospettive a lungo termine di Twitter. E ha specificato, che il suo fondo aggiorna frequentemente i “fair value” delle società private per avere le valutazioni sempre più vicine alla realtà.

Le ragioni della svalutazione

Attualmente, come ha confermato il patron della piattaforma social, Elon Musk, Twitter è fortemente indebitata e soffre un forte calo della pubblicità. Dopo l’acquisto del social media da parte di Elon Musk, le entrate pubblicitarie sono diminuite del 50% e la società ha un flusso di cassa negativo, ha recentemente confermato lo stesso Musk.

Al di là dei problemi interni della social media platform, ora deve affrontare anche la competizione dalla nuova app clone di Twitter, Threads, lanciata pochi giorni fa dal rivale Meta Platforms.

Qualche giorno fa, Elon Musk ha minacciato di citare in giudizio il gigante dei social media, Meta Platforms dopo il lancio della nuova piattaforma, simile a Twitter, Threads. Musk ha accusando il Ceo di Meta di assumere ex dipendenti di Twitter, che “avevano e continuano ad avere accesso ai segreti commerciali di Twitter e ad altre informazioni altamente riservate“.

Wood, Twitter e Threads possono coesistere

Secondo una delle donne più famose a Wall Street, Twitter potrà coesistere e sopravvivere alla concorenza da parte di Threads, anzi, sarà anche costretto a migliorare la piattaforma.

“Pensiamo che possano coesistere”, ha detto Wood. “Credo che Threads abbia acceso il fuoco competitivo o fatto un salto di qualità e sarà un bene per Twitter. Pensiamo anche che a lungo termine, Elon e il team siano seriamente intenzionati a trasformare questa app in un’app completa”.

Musk ha affermato che l’acquisto di Twitter lo aiuterà a creare “un’app di tutto” che potrebbe unire le informazioni con l’intrattenimento e crescere fino a oltre un miliardo di utenti in 5-10 anni in caso di successo. Intanto, la nuova app di Meta, Threads, ha superato la soglia dei 100 milioni di utenti in meno di una settimana.