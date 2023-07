Bank of America, l’utile batte le attese grazie ai tassi Fed

Bank of America ha pubblicato i numeri relativi al secondo trimestre superiori alle attese grazie ai tassi più elevati della Fed. La seconda banca più grande degli Stati Uniti ha registrato profitti, superiori alle attese, di 7,41 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto ai 6,25 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Il ceo Brian Moynihan ha commentato “Abbiamo evidenziato uno dei trimestri più forti nella storia della banca. Inoltre, continua la crescita organica dei clienti e dell’attività dei clienti in tutti i nostri business che, combinata con gli effetti benefici dei tassi di interesse più elevati, ha prodotto un aumento del fatturato pari all’11%.

Le azioni di BofA viaggiano in rialzo dell’1% a 29,62 dollari per azione nel pre-market di Wall Street in seguito alla pubblicazione dei conti. Ma il titolo rimane in calo dell’11% da inizio anno in scia alla crisi del settore bancario scatenata dal fallimento di alto profilo della Sillicon Valley Bank.

I numeri

Anche l’utile per azione di 88 centesimi ha superato le attese degli analisti di 84 centesimi. I ricavi, sempre relativi al secondo trimestre, hanno registrato una crescita dell’11% a 25,2 miliardi di dollari. La banca ha accantonato 256 milioni di dollari per coprire potenziali perdite su prestiti o non-performing loans.

“Continuiamo a vedere un’economia statunitense sana che sta crescendo a un ritmo più lento, con un mercato del lavoro resiliente”, ha dichiarato il ceo Brian Moynihan in una nota. Tutti i mercati hanno performato bene e vediamo un aumento delle quote di mercato, particolarmente nei business Sales and Trading e Investment Banking”.

I ricavi del trading di fixed income sono aumentati del 18% a 2,8 miliardi di dollari, superando la stima di 2,77 miliardi di dollari. Mentre le entrate relative al trading di azioni sono scese del 2% a 1,6 miliardi di dollari, superando le attese di 1,48 miliardi di dollari.

Prestiti e depositi in calo

Bank of America avrebbe dovuto essere uno dei principali beneficiari dal rialzo dei tassi della Fed nel corso dell’ultimo anno, ma non è andata così. Il margine di interesse della società (NII), uno dei principali motori delle entrate della banca, è stato recentemente messo in discussione a causa del rallentamento della crescita dei prestiti e dei depositi. Qualche giorno fa, il rivale JPMorgan ha pubblicato una crescita del margine di interesse molto più forte, che ha contribuito ad alimentare un aumento del 67% dell’utile trimestrale.

Questo mese, ricorda il CNBC, il Consumer Financial Protection Bureau ha dichiarato di aver multato la banca con sede a Charlotte, nella North Carolina, per abusi nei confronti dei clienti, inclusi conti falsi e commissioni fasulle. Gli analisti potrebbero chiedere a Moynihan se i problemi sono stati risolti.

Venerdì scorso, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo hanno pubblicato i conti del secondo trimestre, che hanno superato le aspettative degli analisti a fronte di tassi di interesse più elevati. Mentre il gigante dell’investment banking, Goldman Sachs pubblicherà i conti mercoledì prima dell’apertura di Wall Street.