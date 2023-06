Coinbase, Cathie Wood compra azioni per $21 milioni

Cathie Wood ha aumentato la partecipazione in Coinbase Global nonostante il crollo del titolo in seguito alla causa della Securities and Exchange Commission, che ha accusato di avere un crypto exchange illegale.

Il fondo di punta di Wood, Three Ark Investment Management, tra cui l’ETF Ark Innovation, hanno acquistato ieri 419.324 azioni, circa 21 milioni di dollari del più grande crypto exchange degli Stati Uniti, Coinbase, secondo quanto riporta Bloomberg. Proprio ieri la SEC ha presentato accuse anche se diverse contro il rivale di Coinbase, Binance Holdings e il suo ceo e fondatore Changpeng Zhao.

Wood aumenta la partecipazione

Ricordiamo intanto che il fondo di Wood è il quarto più grande azionista di Coinbase e ha aumentato la partecipazione approfittandosene dai cali relativi all’ultimo anno. Nonostante la volatilità che ha caratterizzato il settore delle criptovalute in seguito al crollo dell’impero di Sam Bankman-Fried, FTX, la successiva repressione normativa statunitense e l’ondata di fallimenti di aziende del settore.

Ark ha venduto alcune delle partecipazioni di Coinbase a luglio, citando l’incertezza normativa dopo che la SEC ha considerato strumenti finanziari alcuni token quotati sulla piattaforma dell’exchange statunitense. Anche dopo lo scivolone di ieri (6 giugno 2023), le azioni di Coinbase sono aumentate di quasi il 60% rispetto al minimo storico toccato a dicembre.

Il fondo di Wood deteneva oltre 11,7 milioni di azioni Coinbase, ovvero il 6,3% delle azioni in circolazione, al 31 marzo. All’inizio di quest’anno, Wood ha inoltre ribadito il suo obiettivo di prezzo per il Bitcoin di $1 milione, che attualmente viaggia attorno ai $ 27.000.

Mentre il fondo di Cathie Wood è aumentato del 37% da inizio anno, rispetto a una crescita del 33% dell’indice Nasdaq 100 e un aumento del 12% dell’indice principale, S&P 500.

Coinbase nel mirino della SEC

Proprio ieri, la SEC ha affermato che Coinbase ha eluso le regole del regolatore USA per anni consentendo agli utenti di scambiare numerosi token crittografici, considerate dalle autorità di regolamentazione USA strumenti finanziari non registrati. Il crypto exchange guidato da Brian Armstrong ha risposto che è disposto a portare la battaglia legale fino alla Corte Suprema.

Il giro di vite su Coinbase si è esteso, con le autorità di regolamentazione dello stato di California e il New Jersey che hanno chiesto alla società di interrompere il servizio di staking, che offre ai clienti un ritorno per aver permesso ai loro token di essere utilizzati per facilitare le transazioni blockchain.