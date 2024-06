Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, ha limato la sua partecipazione nel produttore cinese di veicoli elettrici BYD al 6,9%. La casa automobilistica di Shenzhen, che vende modelli full electric e ibridi plug-in, è entrata nel portafoglio della società di investimenti grazie a Charlie Munger, il compianto socio e amico di Buffett scomparso nel novembre del 2023.

Berkshire lima la quota in BYD dal 7% al 6,9%

L’11 giugno, Berkshire ha venduto circa 1,3 milioni di azioni BYD quotate a Hong Kong per 39,8 milioni di dollari, riducendo la sua quota dal 7,02% al 6,9%. La società di Warren Buffett detiene ora circa 75,7 milioni di azioni, per un valore complessivo di circa 2,3 miliardi di dollari.

Berkshire è entrata nel capitale di BYD nel 2008, acquistando 225 milioni di azioni per circa $230 milioni. La scommessa si è rivelata estremamente redditizia, visto che il mercato dei veicoli elettrici ha registrato una crescita esplosiva in Cina e altrove.

Buffett ha iniziato a vendere azioni BYD nel 2022

Fra il 2022 e il 2023 la holding di Buffett ha iniziato a ridurre gradualmente la partecipazione, scaricando circa due terzi della quota iniziale, dopo che il titolo aveva realizzato un guadagno di quasi il 600% toccando un record nell’aprile 2022. Come sottolineato dallo stesso Oracolo di Omaha nel 2010, il merito di questo investimento vincente è da attribuire a Charlie Munger, presentato a BYD dal suo amico Li Lu, fondatore del gestore patrimoniale Himalaya Capital.

Secondo le regole di Hong Kong, Berkshire dovrà comunicare un’eventuale discesa sotto il 6% del capitale. Ricordiamo che Buffett sta vendendo quote in diverse società, tra cui Apple, e ha una liquidità che si avvicina ormai ai 200 miliardi di dollari.

Buffett titubante sul mercato delle auto elettriche

Il ridimensionamento della quota di Buffett potrebbe essere legato alle preoccupazioni per un rallentamento delle vendite di auto elettriche o alla crescente concorrenza nel settore. In passato, il guru ha definito “difficile” l’industria automobilistica, mentre il suo ex partner Munger ha elogiato BYD e il suo vantaggio su Tesla. Nel quarto trimestre del 2023, la casa cinese ha scavalcato Tesla come principale produttore mondiale di veicoli elettrici, vendendo più auto alimentate a batteria rispetto al suo rivale statunitense.

In generale, gli investitori sono intenti a valutare la crescita di BYD, che nei primi 5 mesi del 2024 ha consegnato quasi 1,3 milioni di veicoli elettrici (+27% su base annua) in un contesto di crescente concorrenza nel settore.

Le ADR di BYD quotate a Wall Street mostrano un rialzo dell’1,5%, mentre il titolo a Hong Kong ha registrato un guadagno dell’1,7% oggi e da inizio anno mostra un progresso del 9%.