Tesla: record di consegne nel 4Q ma il primato è di BYD

Nell’ultimo trimestre del 2023 Tesla ha registrato un record di consegne, che tuttavia non è bastato per evitare l’atteso sorpasso della casa automobilistica cinese BYD. L’azienda di Musk ha mantenuto il trono in termini di vendite nell’anno solare, ma il carmaker cinese è pronto a strapparle lo scettro nel 2024, alla luce di tassi di crescita molto più elevati.

Per Tesla record di veicoli consegnati nel quarto trimestre

Nel quarto trimestre Tesla ha consegnato 484.507 auto, superando le attese degli analisti che se ne aspettavano mediamente 483.173. Negli stessi tre mesi BYD ha venduto 526.409 veicoli completamente elettrici, diventando il numero 1 nel full electric, grazie soprattutto alla sua gamma di modelli economici che riscuotono particolare successo in Cina.

Nell’intero 2023 Tesla ha raggiunto l’obiettivo di 1,8 milioni di veicoli, un risultato importante alla luce del quadro macroeconomico sfidante. Ciononostante, il traguardo è inferiore all’obiettivo fissato un anno fa dall’amministratore delegato Elon Musk, che aveva auspicato di consegnare 2 milioni di auto. Questo, nonostante una serrata campagna di tagli ai prezzi che non è riuscita ad alimentare a sufficienza la domanda in un contesto caratterizzato da tassi in aumento, incertezza economica ed inflazione ancora elevata, soprattutto nella prima parte dell’anno.

Tesla punta a vendere 2,1 milioni di veicoli quest’anno, anche se lo scenario rimane incerto per l’elettrico, per il quale molti analisti prevedono un parziale rallentamento nel 2024 e una ripresa negli anni successi.

BYD mette la freccia nel 4Q e punta al trono nel 2024

Il sorpasso di BYD nell’ultimo trimestre riflette la crescente influenza della prima economia asiatica nell’industria automobilistica globale. Dopo aver superato Stati Uniti, Corea del Sud e Germania negli ultimi anni, la Cina potrebbe aver superato il Giappone come maggiore esportatore mondiale di autovetture nel 2023. Questo, nonostante BYD non venda negli Usa, dove dovrebbe fronteggiare alcuni ostacoli, primo fra tutti una tariffa di importazione del 27,5%.

Fra gli estimatori della casa automobilistica cinese spicca Warren Buffett, che ha investito 230 milioni di dollari per rilevare il 10% nel 2008, una quota valutata ad oggi 8 miliardi.

Nel 2023, le vendite di BYD sono aumentate del 73%; se dovesse mantenere questo passo, il sorpasso definitivo su Tesla nel 2024 sarebbe assicurato, viste le stime che indicano per la società americana una crescita molto più contenuta, intorno al 20%.

Tesla: Model Y e Model 3 trainano le vendite, incognita Cybertruck

Tesla rimane il nome da battere negli Usa e, in generale, è in grado di generare più ricavi e utili rispetto a BYD. Questo perché la casa di Musk può permettersi di vendere a prezzi più elevati, pur facendo affidamento principalmente su due soli modelli: il SUV Model Y e la berlina Model 3 rappresentano infatti il 95% delle consegne nel quarto trimestre.

Recentemente Tesla ha lanciato il suo atteso Cybertruck. Anche se non sono stati resi noti i dati sulle consegne negli ultimi tre mesi, è improbabile che il pick up rivestiti in acciaio inossidabile possa raggiungere a breve un peso significativo nel giro d’affari dell’azienda di Austin. Lo stesso Musk ha avvertito che potrebbero essere necessari dai 12 ai 18 mesi per raggiungere la produzione in volume e generare un flusso di cassa positivo con questo veicolo, difficile da costruire e ricco di nuove tecnologie.

Gli analisti ritengono che il Cybertruck non superi le 20.000 consegne nel 2024, con un peso di circa il 3% sui volumi totali, rimanendo prevalentemente un prodotto di nicchia, almeno nella fase iniziale.