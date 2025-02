Btp Più, ecco i tassi minimi garantiti: 2,8% per 4 anni, poi 3,6%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato i tassi cedolari minimi garantiti per il nuovo BTP Più, in collocamento da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio (fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata).

Tassi cedolari minimi garantiti del Btp Più

Le cedole del titolo, strutturate secondo un meccanismo step-up, prevedono tassi pari a:

2,80% annuo per i primi quattro anni;

per i primi quattro anni; 3,60% annuo per il periodo successivo, dal quinto all’ottavo anno.

Al termine del collocamento, il Tesoro renderà noti i tassi definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato.

Il Mef ha annunciato anche il codice ISIN del Btp Più durante il periodo di emissione, che sarà IT0005634792

Le altre caratteristiche del BTP Più

Ricordiamo che il BTP Più è un nuovo titolo della famiglia BTP Valore, concepito per i piccoli risparmiatori (retail). Lo strumento offre cedole nominali pagate trimestralmente e ha una durata di otto anni, con un’opzione di rimborso anticipato, totale o parziale, al termine del quarto anno.

Questa facoltà di recuperare l’intero capitale investito o solo una parte dello stesso sarà accessibile esclusivamente agli investitori che avranno acquistato il titolo in fase di collocamento e lo avranno mantenuto ininterrottamente in portafoglio fino alla finestra utile per il rimborso, attiva tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029.

L’acquisto del titolo sarà possibile attraverso il proprio home banking, se abilitato al trading online, oppure presso la banca o l’ufficio postale dove si detiene un conto corrente e un deposito titoli.

Condizioni fiscali e collocamento

Il BTP Più sarà emesso alla pari (prezzo di 100) sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana, senza commissioni aggiuntive, fatte salve eventuali condizioni applicate dalle banche per la gestione del conto titoli.

Come per tutti i titoli di Stato, si applicherà una tassazione agevolata al 12,5% e sarà prevista l’esenzione dall’imposta di successione. Inoltre, in base alla legge di bilancio 2024, il titolo sarà escluso dal calcolo ISEE fino a un massimo di 50.000 euro complessivi.

Non sono previsti massimali per la sottoscrizione: ogni richiesta di acquisto sarà soddisfatta integralmente a partire da un importo minimo di 1.000 euro.

Per ulteriori dettagli, incluse le modalità di eventuale chiusura anticipata, è possibile consultare la scheda informativa e le FAQ disponibili sui siti ufficiali del MEF e del Dipartimento del Tesoro.